وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"

عربي
نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"
وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"
صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، بأنه فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T16:18+0000
2025-09-08T16:18+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab33f71c15c757a8ca32b9e7fca49100.jpg
ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام".ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياءً قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.
https://sarabic.ae/20250908/موسكو-كييف-تحاول-التستر-على-عدد-قتلى-المرتزقة-الأجانب-ولدى-عسكرييها-أوامر-بتشويه-الجثث--1104628316.html
الأخبار
روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"

16:18 GMT 08.09.2025
صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، بأنه فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد.
ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام".
وأوضح كوليبا أن مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة.
ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياءً قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
13:44 GMT

ويحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عاما مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية في البلاد، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.
