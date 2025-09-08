https://sarabic.ae/20250908/وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يفر-من-البلاد-مثل-لص-الليل-1104631999.html
وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"
صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، بأنه فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام".ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياءً قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.
ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام".
وأوضح كوليبا أن مرسوم فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج بالنسبة للرجال الخاضعين للتجنيد، حيث لا يُطلب من الدبلوماسيين السابقين الخدمة.
ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياءً قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".
ويحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عاما مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية في البلاد، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.