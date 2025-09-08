https://sarabic.ae/20250908/وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يفر-من-البلاد-مثل-لص-الليل-1104631999.html

وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"

وزير الخارجية الأوكراني السابق يفر من البلاد "مثل لص الليل"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، بأنه فر إلى بولندا بعد أن منعت سلطات كييف دبلوماسيين سابقين من مغادرة البلاد. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T16:18+0000

2025-09-08T16:18+0000

2025-09-08T16:18+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab33f71c15c757a8ca32b9e7fca49100.jpg

ونقلت عنه صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية قوله: "لم أتخيل يوما أنني سأضطر إلى الفرار من بلدي كاللص في جنح الظلام".ويعتقد الوزير السابق أن "الحقيقة هي أن زيلينسكي وحاشيته لا يريدوننا أن نسافر إلى الخارج ونقول أشياءً قد تتعارض، في رأيهم، مع التوجه الحكومي".في الوقت نفسه، تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت مقاطع فيديو للتعبئة القسرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقتاد ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون القوة ضدهم.

https://sarabic.ae/20250908/موسكو-كييف-تحاول-التستر-على-عدد-قتلى-المرتزقة-الأجانب-ولدى-عسكرييها-أوامر-بتشويه-الجثث--1104628316.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم