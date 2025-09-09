عربي
الأردن ينفي مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: ترامب يشعر "بحزن شديد" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطر
البيت الأبيض: ترامب يشعر "بحزن شديد" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطر
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشعر "بحزن شديد" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في دولة قطر.
وأفاد البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر، فيما يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام".وأوضح أن "إدارة ترامب أُبلغت بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة صباح اليوم الثلاثاء، في وقت وجّه فيه ترامب مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لإبلاغ القطريين بالهجوم على المقار السكنية لقادة حماس".وأشار البيت الأبيض إلى أن "تنفيذ هجوم أحادي الجانب على قطر، الحليف الوثيق، لا يخدم أهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشعر "بحزن شديد" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في دولة قطر.
وأفاد البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر، فيما يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام".
وأوضح أن "إدارة ترامب أُبلغت بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة صباح اليوم الثلاثاء، في وقت وجّه فيه ترامب مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لإبلاغ القطريين بالهجوم على المقار السكنية لقادة حماس".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "تنفيذ هجوم أحادي الجانب على قطر، الحليف الوثيق، لا يخدم أهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة".
وأفاد بأن "الرئيس ترامب تحدث إلى أمير قطر تميم بن حمد، وأكد له أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضي بلاده، بالتوازي مع إبلاغه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يريد تحقيق السلام بسرعة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
