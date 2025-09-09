https://sarabic.ae/20250909/المبعوث-الإسرائيلي-لدى-الأمم-المتحدة-الغارة-على-الدوحة-استهدفت-قادة-حماس-الذين-خططوا-لـ7-أكتوبر-1104662923.html

المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: الغارة على الدوحة استهدفت قادة "حماس" الذين خططوا لـ7 أكتوبر

المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: الغارة على الدوحة استهدفت قادة "حماس" الذين خططوا لـ7 أكتوبر

صرح المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، بأن الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت كبار مسؤولي حركة حماس... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف دانون، في بيان على منصة "إكس"، أن "إسرائيل ستواصل ملاحقة المسلحين في كل مكان".وتابع في بيانه: "لقد استهدفت الغارة الدقيقة في الدوحة كبار قادة "حماس"، الذين خططوا لمجزرة 7 أكتوبر، واحتفلوا باختطاف مواطنينا، أشيد بقواتنا الأمنية على هذه العملية الشجاعة والدقيقة، لا مكان للإرهابيين، وسنواصل ملاحقتهم في كل مكان".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

