المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: الغارة على الدوحة استهدفت قادة "حماس" الذين خططوا لـ7 أكتوبر
© AP Photo / Bebeto Matthewsسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
© AP Photo / Bebeto Matthews
صرح المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، بأن الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت كبار مسؤولي حركة حماس الفلسطينية، الذين "خططوا" لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على حد قوله.
وأضاف دانون، في بيان على منصة "إكس"، أن "إسرائيل ستواصل ملاحقة المسلحين في كل مكان".
وتابع في بيانه: "لقد استهدفت الغارة الدقيقة في الدوحة كبار قادة "حماس"، الذين خططوا لمجزرة 7 أكتوبر، واحتفلوا باختطاف مواطنينا، أشيد بقواتنا الأمنية على هذه العملية الشجاعة والدقيقة، لا مكان للإرهابيين، وسنواصل ملاحقتهم في كل مكان".
The precise strike in Doha targeted senior Hamas leaders who planned the October 7 massacre and celebrated while our citizens were abducted. I commend our security forces for this courageous and precise operation. There is no hiding place for terrorists, and we will continue to… pic.twitter.com/E2HJ8nQzYa— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) September 9, 2025
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.