باحث سياسي: استهداف قادة "حماس" في الدوحة اعتداء سافر على سيادة قطر
باحث سياسي: استهداف قادة "حماس" في الدوحة اعتداء سافر على سيادة قطر
ذكر الباحث السياسي ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" اللبنانية، صلاح سلام، تعليقًا على ما جرى في الدوحة، من استهداف لقيادات حركة حماس، أن "هذا الاعتداء يشكّل تعديًا... 09.09.2025
ورأى سلام، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاستهداف في هذا التوقيت هدفه نسف المقترح الأميركي لوقف الحرب على غزة وإطلاق الأسرى، الذي وافقت عليه حركة "حماس" مبدئيًا، وكان يجري البحث في تفاصيله وإجراءاته التنفيذية، مع إصرار الائتلاف المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافه بتهجير أهل غزة، وإقامة المستوطنات وضم القطاع إلى الكيان الصهيوني".وشدد سلام على أن "ذلك يتطلب تحركًا عربيًا يرتقي إلى مستوى الحدث، من خلال سحب السفراء والانسحاب من اتفاقيات أبراهام، واللجوء إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الآسيوية، لإدانة هذا الاعتداء على دولة عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، في انتهاك واضح للقوانين الدولية".
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

باحث سياسي: استهداف قادة "حماس" في الدوحة اعتداء سافر على سيادة قطر

ناطحات السحاب في الدوحة، قطر
ذكر الباحث السياسي ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" اللبنانية، صلاح سلام، تعليقًا على ما جرى في الدوحة، من استهداف لقيادات حركة حماس، أن "هذا الاعتداء يشكّل تعديًا سافرًا على سيادة دولة قطر، ومحاولة لإقحامها في الدوامة الدموية، التي يقودها نتنياهو، واستهدافًا مباشرًا لكل المساعي والاستراتيجية القطرية الرامية إلى وقف العدوان على المدنيين العزّل في غزة".
ورأى سلام، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاستهداف في هذا التوقيت هدفه نسف المقترح الأميركي لوقف الحرب على غزة وإطلاق الأسرى، الذي وافقت عليه حركة "حماس" مبدئيًا، وكان يجري البحث في تفاصيله وإجراءاته التنفيذية، مع إصرار الائتلاف المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافه بتهجير أهل غزة، وإقامة المستوطنات وضم القطاع إلى الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "هذا الاستهداف يشكّل ضربة قاصمة لمشروع الدولتين، الذي سيطرح في الأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة، وللمؤتمر الدولي الذي تقوده فرنسا والمملكة العربية السعودية، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار حل الدولتين".

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر
14:46 GMT

وأشار الباحث السياسي اللبناني إلى أن "هذا الاعتداء يعد سابقة خطيرة ويهدد الأمن القومي للدول العربية وأمن الخليج العربي، من خلال إخراج الصراع من دائرته الفلسطينية إلى الدائرة العربية الأوسع، وعدم حصره في دول المواجهة الحدودية للكيان الصهيوني".

وشدد سلام على أن "ذلك يتطلب تحركًا عربيًا يرتقي إلى مستوى الحدث، من خلال سحب السفراء والانسحاب من اتفاقيات أبراهام، واللجوء إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الآسيوية، لإدانة هذا الاعتداء على دولة عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، في انتهاك واضح للقوانين الدولية".
