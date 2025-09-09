https://sarabic.ae/20250909/باحث-سياسي-استهداف-قادة-حماس-في-الدوحة-اعتداء-سافر-على-سيادة-قطر-1104662732.html

باحث سياسي: استهداف قادة "حماس" في الدوحة اعتداء سافر على سيادة قطر

باحث سياسي: استهداف قادة "حماس" في الدوحة اعتداء سافر على سيادة قطر

ذكر الباحث السياسي ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" اللبنانية، صلاح سلام، تعليقًا على ما جرى في الدوحة، من استهداف لقيادات حركة حماس، أن "هذا الاعتداء يشكّل تعديًا... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

ورأى سلام، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاستهداف في هذا التوقيت هدفه نسف المقترح الأميركي لوقف الحرب على غزة وإطلاق الأسرى، الذي وافقت عليه حركة "حماس" مبدئيًا، وكان يجري البحث في تفاصيله وإجراءاته التنفيذية، مع إصرار الائتلاف المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافه بتهجير أهل غزة، وإقامة المستوطنات وضم القطاع إلى الكيان الصهيوني".وشدد سلام على أن "ذلك يتطلب تحركًا عربيًا يرتقي إلى مستوى الحدث، من خلال سحب السفراء والانسحاب من اتفاقيات أبراهام، واللجوء إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الآسيوية، لإدانة هذا الاعتداء على دولة عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، في انتهاك واضح للقوانين الدولية".

