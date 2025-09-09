عربي
انتخاب الدكتورة سيدة صهيون رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي الفيزيائي
انتخاب الدكتورة سيدة صهيون رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي الفيزيائي
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية الأسبوع الماضي، انعقاد الاجتماع الدوري للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي/ الفيزيائي بضيافة نقابة المعالجين الفيزيائيين في... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
انتخاب الدكتورة سيدة صهيون رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي الفيزيائي

10:38 GMT 09.09.2025
© Sputnik . Igor Lotsman / الانتقال إلى بنك الصوربيروت - لبنان
بيروت - لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Igor Lotsman
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية الأسبوع الماضي، انعقاد الاجتماع الدوري للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي/ الفيزيائي بضيافة نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، حيث تم انتخاب الدكتورة سيدة ساسين صهيون، نقيبة النقابة اللبنانية، رئيسة جديدة للاتحاد.
ونقلت الوكالة الوطنية في لبنان عن نائب نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور شارل مرقص، قوله: "لقد عقد الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي/ الفيزيائي اجتماعه في بيروت بضيافة النقابة اللبنانية وقد اجتمعت الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للاتحاد في الخامس من سبتمبر/ أيلول.

وأضاف مرقص أنه "تم البحث في كيفية تنشيط العمل العربي المشترك في مجال العلاج الطبيعي/ الفيزيائي بعدما كانت وفرت النقابة اللبنانية الضيافة الكاملة لرئيس الوفد ومندوب كل نقابة أو جمعية في الاتحاد وذلك لثلاثة أيام كي تكون فرصة للمشاركة في المؤتمر".
مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، المهندس عبد الرحيم سليمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
مدير اتحاد إذاعات الدول العربية لـ"سبوتنيك": نحرص سنويا على تطوير المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
24 يونيو, 19:25 GMT
يشار إلى أنه من بين أهم ما جرى في الاجتماع العربي هو انتقال رئاسة الاتحاد الدورية إلى النقابة اللبنانية بحيث أصبحت النقيبة الدكتورة سيدة ساسين صهيون رئيسة للاتحاد العربي".
أضاف الدكتور شارل مرقص: "أما على صعيد المؤتمر الذي عقدته نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان يومي السبت والأحد الماضيين في السادس والسابع من سبتمبر والذي حمل عنوان "احتضان المستقبل: التقنيات والممارسات الناشئة"، فقد شكل فرصة مميزة للإطلاع على خبرات المحاضرين اللبنانيين، العرب والأجانب الذين ركزوا على التطور الكبير الذي شهده العلاج الفيزيائي وخصوصا أنه ترافق مع ورشات عمل تتيح للحاضرين الاطلاع على أحدث التقنيات وتعزيز المؤهلات".
واختتم مرقص تصريحاته بالتأكيد على تميز المؤتمر بمشاركة العديد من وكلاء المعدات الطبية عموما والعلاج الفيزيائي خصوصا، إضافة إلى الشركات الراعية والداعمة ومنها شركة التأمين المعتمدة من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان".
