انتخاب الدكتورة سيدة صهيون رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي الفيزيائي
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية الأسبوع الماضي، انعقاد الاجتماع الدوري للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي/ الفيزيائي بضيافة نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، حيث تم انتخاب الدكتورة سيدة ساسين صهيون، نقيبة النقابة اللبنانية، رئيسة جديدة للاتحاد.
ونقلت الوكالة الوطنية
في لبنان عن نائب نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور شارل مرقص، قوله: "لقد عقد الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي/ الفيزيائي اجتماعه في بيروت بضيافة النقابة اللبنانية وقد اجتمعت الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للاتحاد في الخامس من سبتمبر/ أيلول.
وأضاف مرقص أنه "تم البحث في كيفية تنشيط العمل العربي المشترك في مجال العلاج الطبيعي/ الفيزيائي بعدما كانت وفرت النقابة اللبنانية الضيافة الكاملة لرئيس الوفد ومندوب كل نقابة أو جمعية في الاتحاد وذلك لثلاثة أيام كي تكون فرصة للمشاركة في المؤتمر".
يشار إلى أنه من بين أهم ما جرى في الاجتماع العربي هو انتقال رئاسة الاتحاد الدورية إلى النقابة اللبنانية بحيث أصبحت النقيبة الدكتورة سيدة ساسين صهيون رئيسة للاتحاد العربي".
أضاف الدكتور شارل مرقص: "أما على صعيد المؤتمر الذي عقدته نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان يومي السبت والأحد الماضيين في السادس والسابع من سبتمبر والذي حمل عنوان "احتضان المستقبل: التقنيات والممارسات الناشئة"، فقد شكل فرصة مميزة للإطلاع على خبرات المحاضرين اللبنانيين، العرب والأجانب الذين ركزوا على التطور الكبير الذي شهده العلاج الفيزيائي وخصوصا أنه ترافق مع ورشات عمل تتيح للحاضرين الاطلاع على أحدث التقنيات وتعزيز المؤهلات".
واختتم مرقص تصريحاته بالتأكيد على تميز المؤتمر بمشاركة العديد من وكلاء المعدات الطبية عموما والعلاج الفيزيائي خصوصا، إضافة إلى الشركات الراعية والداعمة ومنها شركة التأمين المعتمدة من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان".