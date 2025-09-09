حاكم المقاطعة: القوات الأوكرانية تبدأ باستخدام التكتيكات الفاشية في خيرسون

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
حاكم المقاطعة: القوات الأوكرانية تبدأ باستخدام التكتيكات الفاشية في خيرسون
سبوتنيك عربي
أكد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية بدأت باستخدام أساليب فاشية في خيرسون، التي تسيطر عليها، عبر زرع ألغام في المباني السكنية المتعددة... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T07:51+0000
2025-09-09T07:51+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088797721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3d6fb148603be8b6ec387edbaebacca.jpg
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "تقوم القوات المسلحة الأوكرانية الآن بتفخيخ أقبية المباني المتعددة الطوابق، وجلب الذخيرة. إنهم يُعِدّون فخًا لجنودنا".مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيتها ويواصل قصفها. حاليًا، تخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
حاكم المقاطعة: القوات الأوكرانية تبدأ باستخدام التكتيكات الفاشية في خيرسون

أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية بدأت باستخدام أساليب فاشية في خيرسون، التي تسيطر عليها، عبر زرع ألغام في المباني السكنية المتعددة الطوابق تحسبًا لهجوم من الجيش الروسي.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "تقوم القوات المسلحة الأوكرانية الآن بتفخيخ أقبية المباني المتعددة الطوابق، وجلب الذخيرة. إنهم يُعِدّون فخًا لجنودنا".

وتابع: "فعل الفاشيون الشيء ذاته عندما غادروا المدن التي حررها الجيش السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى- خلال الحرب العالمية الثانية".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية
06:09 GMT
مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيتها ويواصل قصفها. حاليًا، تخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
