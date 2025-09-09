https://sarabic.ae/20250909/حاكم-المقاطعة-القوات-الأوكرانية-تبدأ-باستخدام-التكتيكات-الفاشية-في-خيرسون-1104643865.html
حاكم المقاطعة: القوات الأوكرانية تبدأ باستخدام التكتيكات الفاشية في خيرسون
حاكم المقاطعة: القوات الأوكرانية تبدأ باستخدام التكتيكات الفاشية في خيرسون
أكد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية بدأت باستخدام أساليب فاشية في خيرسون، التي تسيطر عليها، عبر زرع ألغام في المباني السكنية المتعددة... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "تقوم القوات المسلحة الأوكرانية الآن بتفخيخ أقبية المباني المتعددة الطوابق، وجلب الذخيرة. إنهم يُعِدّون فخًا لجنودنا".مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيتها ويواصل قصفها. حاليًا، تخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
حاكم المقاطعة: القوات الأوكرانية تبدأ باستخدام التكتيكات الفاشية في خيرسون
أكد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية بدأت باستخدام أساليب فاشية في خيرسون، التي تسيطر عليها، عبر زرع ألغام في المباني السكنية المتعددة الطوابق تحسبًا لهجوم من الجيش الروسي.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "تقوم القوات المسلحة الأوكرانية الآن بتفخيخ أقبية المباني المتعددة الطوابق، وجلب الذخيرة. إنهم يُعِدّون فخًا لجنودنا".
وتابع: "فعل الفاشيون الشيء ذاته عندما غادروا المدن التي حررها الجيش السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى- خلال الحرب العالمية الثانية".
مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيتها ويواصل قصفها. حاليًا، تخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.