دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين
دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين
أكد كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الرئيس الأمريكي... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال دميتريف على منصة "إكس": "أدرك بايدن وعصابته أن المجرمين والمهاجرين والمتحولين جنسيا يصوتون للديمقراطيين".وأضاف: "لذلك، روجوا لسياسات تهدف إلى زيادة عدد المجرمين (مكافحة الجريمة الناعمة) والمهاجرين (الحدود المفتوحة) والمتحولين جنسيا (التشجيع لجميع الأعمار) - كل ذلك من أجل الحكم إلى الأبد".هكذا رد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن سؤالا من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب: "لماذا يشجع الديمقراطيون ضد الولايات المتحدة؟".
دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين
أكد كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ومساعديه روجوا لسياسة تهدف إلى زيادة عدد المجرمين والمهاجرين والمتحولين جنسياً في البلاد، بهدف كسب أصواتهم في الانتخابات و"الحكم إلى الأبد".
وقال دميتريف على منصة "إكس": "أدرك بايدن وعصابته أن المجرمين والمهاجرين والمتحولين جنسيا يصوتون للديمقراطيين".
وأضاف: "لذلك، روجوا لسياسات تهدف إلى زيادة عدد المجرمين (مكافحة الجريمة الناعمة) والمهاجرين (الحدود المفتوحة) والمتحولين جنسيا (التشجيع لجميع الأعمار) - كل ذلك من أجل الحكم إلى الأبد".
هكذا رد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن سؤالا من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب: "لماذا يشجع الديمقراطيون ضد الولايات المتحدة؟".