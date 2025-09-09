دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين
دميترييف: الولايات المتحدة في عهد بايدن أسهمت في نمو عدد المجرمين
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الرئيس الأمريكي... 09.09.2025
06:46 GMT 09.09.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ومساعديه روجوا لسياسة تهدف إلى زيادة عدد المجرمين والمهاجرين والمتحولين جنسياً في البلاد، بهدف كسب أصواتهم في الانتخابات و"الحكم إلى الأبد".
وقال دميتريف على منصة "إكس": "أدرك بايدن وعصابته أن المجرمين والمهاجرين والمتحولين جنسيا يصوتون للديمقراطيين".
وأضاف: "لذلك، روجوا لسياسات تهدف إلى زيادة عدد المجرمين (مكافحة الجريمة الناعمة) والمهاجرين (الحدود المفتوحة) والمتحولين جنسيا (التشجيع لجميع الأعمار) - كل ذلك من أجل الحكم إلى الأبد".
هكذا رد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن سؤالا من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب: "لماذا يشجع الديمقراطيون ضد الولايات المتحدة؟".
