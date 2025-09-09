https://sarabic.ae/20250909/صندوق-أوكراني-يمول-نظام-دفاع-صاروخي-بريطاني-مشابه-للقبة-الحديدية-1104640504.html
صندوق أوكراني يمول نظام دفاع صاروخي بريطاني مشابه للقبة الحديدية
ذكرت صحيفة التلغراف نقلا عن الشركة المطورة، أن إنشاء نظام دفاع صاروخي بريطاني على غرار القبة الحديدية سيُمول من قِبل الصندوق الأوكراني للشركات الناشئة في مجال... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة التلغراف نقلا عن الشركة المطورة، أن إنشاء نظام دفاع صاروخي بريطاني على غرار القبة الحديدية سيُمول من قِبل الصندوق الأوكراني للشركات الناشئة في مجال الدفاع، الذي يضم مستثمرين من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت.
موسكو –سبوتنيك. في مايو، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن القيادة العسكرية للبلاد تناقش تطوير نظام دفاع صاروخي خاص بها من طراز القبة الحديدية.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن لندن غير مستعدة لتخصيص مليارات الدولارات من الأموال العامة لتطوير النظام.
ومع ذلك، فقد ذكرت مراجعة الدفاع الاستراتيجية للحكومة البريطانية، التي نُشرت في يونيو، أن لندن مستعدة لتخصيص مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) لشراء نظام الدفاع الصاروخي
وأفاد التقرير يوم الاثنين أن شركة كامبريدج إيروسبيس البريطانية الناشئة تتولى تطوير نظام الدفاع الصاروخي "سكاي هامر".
وتعتزم الشركة عرض النظام لأول مرة في معرض DSEI للأسلحة الرئيسي في لندن هذا الأسبوع، وفقًا للتقرير، مضيفًا أن الشركة جمعت حتى الآن 130 مليون دولار.
وإلى جانب صندوق دي 3، يشارك في المشروع صندوق Lakestar السويسري، وصندوق من لوكسمبورغ، وصندوق Accel" الأمريكي.