صندوق أوكراني يمول نظام دفاع صاروخي بريطاني مشابه للقبة الحديدية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو –سبوتنيك. في مايو، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن القيادة العسكرية للبلاد تناقش تطوير نظام دفاع صاروخي خاص بها من طراز القبة الحديدية.ومع ذلك، فقد ذكرت مراجعة الدفاع الاستراتيجية للحكومة البريطانية، التي نُشرت في يونيو، أن لندن مستعدة لتخصيص مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) لشراء نظام الدفاع الصاروخي.وأفاد التقرير يوم الاثنين أن شركة كامبريدج إيروسبيس البريطانية الناشئة تتولى تطوير نظام الدفاع الصاروخي "سكاي هامر".وتعتزم الشركة عرض النظام لأول مرة في معرض DSEI للأسلحة الرئيسي في لندن هذا الأسبوع، وفقًا للتقرير، مضيفًا أن الشركة جمعت حتى الآن 130 مليون دولار.وإلى جانب صندوق دي 3، يشارك في المشروع صندوق Lakestar السويسري، وصندوق من لوكسمبورغ، وصندوق Accel" الأمريكي.
ذكرت صحيفة التلغراف نقلا عن الشركة المطورة، أن إنشاء نظام دفاع صاروخي بريطاني على غرار القبة الحديدية سيُمول من قِبل الصندوق الأوكراني للشركات الناشئة في مجال الدفاع، الذي يضم مستثمرين من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت.
موسكو –سبوتنيك. في مايو، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن القيادة العسكرية للبلاد تناقش تطوير نظام دفاع صاروخي خاص بها من طراز القبة الحديدية.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن لندن غير مستعدة لتخصيص مليارات الدولارات من الأموال العامة لتطوير النظام.
ومع ذلك، فقد ذكرت مراجعة الدفاع الاستراتيجية للحكومة البريطانية، التي نُشرت في يونيو، أن لندن مستعدة لتخصيص مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) لشراء نظام الدفاع الصاروخي.
وأفاد التقرير يوم الاثنين أن شركة كامبريدج إيروسبيس البريطانية الناشئة تتولى تطوير نظام الدفاع الصاروخي "سكاي هامر".
وتعتزم الشركة عرض النظام لأول مرة في معرض DSEI للأسلحة الرئيسي في لندن هذا الأسبوع، وفقًا للتقرير، مضيفًا أن الشركة جمعت حتى الآن 130 مليون دولار.
وإلى جانب صندوق دي 3، يشارك في المشروع صندوق Lakestar السويسري، وصندوق من لوكسمبورغ، وصندوق Accel" الأمريكي.
