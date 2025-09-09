تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250909/تضرر-18-منزلا-و14-منشأة-مدنية-جراء-هجمات-أوكرانية-على-دونيتسك-1104639414.html
تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك
تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 18 منزلا تضرروا، و14 منشأة مدنية جراء الهجمات التي شنتها أوكرانيا، اليوم الاثنين، على جمهورية دونيتسك... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T00:35+0000
2025-09-09T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3349caab8e75aa60d8341c1c4722ec15.png
موسكو –سبوتنيك. ‏وكتب بوشيلين على قناة تلغرام: "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".‏وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات هجومية مسيرة.وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك بالجريمة الدموية ضد المدنيين في روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250908/موسكو-بشأن-الهجوم-الأوكراني-على-ملعب-للأطفال-في-دونيتسك-هذه-جريمة-دموية-ضد-مدنيين-في-روسيا---1104626210.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674369_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_391380f9ddf2bb7f9290a2bbe37a6eaa.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك

00:35 GMT 09.09.2025
© Sputnikصاروخ إسكندر يستهدف لواء بحريا أوكرانيا في دونيتسك
صاروخ إسكندر يستهدف لواء بحريا أوكرانيا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 18 منزلا تضرروا، و14 منشأة مدنية جراء الهجمات التي شنتها أوكرانيا، اليوم الاثنين، على جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو –سبوتنيك. ‏وكتب بوشيلين على قناة تلغرام: "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".‏
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات هجومية مسيرة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
موسكو بشأن الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك: هذه جريمة دموية ضد مدنيين في روسيا
أمس, 12:51 GMT
وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك بالجريمة الدموية ضد المدنيين في روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала