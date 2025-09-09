https://sarabic.ae/20250909/تضرر-18-منزلا-و14-منشأة-مدنية-جراء-هجمات-أوكرانية-على-دونيتسك-1104639414.html
تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك
تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 18 منزلا تضرروا، و14 منشأة مدنية جراء الهجمات التي شنتها أوكرانيا، اليوم الاثنين، على جمهورية دونيتسك... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T00:35+0000
2025-09-09T00:35+0000
2025-09-09T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3349caab8e75aa60d8341c1c4722ec15.png
موسكو –سبوتنيك. وكتب بوشيلين على قناة تلغرام: "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات هجومية مسيرة.وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك بالجريمة الدموية ضد المدنيين في روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250908/موسكو-بشأن-الهجوم-الأوكراني-على-ملعب-للأطفال-في-دونيتسك-هذه-جريمة-دموية-ضد-مدنيين-في-روسيا---1104626210.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674369_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_391380f9ddf2bb7f9290a2bbe37a6eaa.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 18 منزلا تضرروا، و14 منشأة مدنية جراء الهجمات التي شنتها أوكرانيا، اليوم الاثنين، على جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو –سبوتنيك. وكتب بوشيلين على قناة تلغرام: "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا
، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات هجومية مسيرة.
وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك بالجريمة الدموية ضد المدنيين في روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف.