تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك

تضرر 18 منزلا و14 منشأة مدنية جراء هجمات أوكرانية على دونيتسك

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 18 منزلا تضرروا، و14 منشأة مدنية جراء الهجمات التي شنتها أوكرانيا، اليوم الاثنين، على جمهورية دونيتسك... 09.09.2025

موسكو –سبوتنيك. ‏وكتب بوشيلين على قناة تلغرام: "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".‏وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات هجومية مسيرة.وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك بالجريمة الدموية ضد المدنيين في روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف.

