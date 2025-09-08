موسكو بشأن الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك: هذه جريمة دموية ضد مدنيين في روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا والحرب في أوكرانيا ليست نزهة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو بشأن الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك: هذه جريمة دموية ضد مدنيين في روسيا

12:51 GMT 08.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك بالجريمة الدموية ضد المدنيين في روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "يواصل نظام كييف المجرم ارتكاب أعمال إرهابية ضدّ السكان المدنيين والمنشآت المدنية في المناطق الروسية. مساء الأحد، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارة بطائرة مسيّرة على ملعب للأطفال في حديقة "غوليفر" التي افتتحت مؤخرًا في دونيتسك. هذه جريمة دموية متعمدة أخرى يرتكبها الأوكرانيون النازيون ضدّ السكان المدنيين في روسيا".
وأضافت زاخاروفا أن الغارة استهدفت الأطفال وأهاليهم عمدًا، وأن نيّة نظام كييف تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة أي محاولات للتسوية السلمية واضحة.
وتابعت زاخاروفا: "ندعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم واف لهذه الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها العصابة النازية الجديدة المتحصنة في كييف، والتي تواصل ارتكابها دون عقاب، وتحظى بدعم غير محدود من رعاتها الغربيين".
رفع العلم الروسي في بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك بعد تحريرها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 6 أشخاص إثر هجوم أوكراني بمسيرة على متنزه في دونيتسك
أمس, 21:52 GMT
واختتمت زاخاروفا قائلة إن روسيا تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، لكن التزام موسكو الأساسي بالسعي البنّاء إلى تسوية سلمية من خلال الحوار يبقى ثابتًا.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
المجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
