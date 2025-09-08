https://sarabic.ae/20250908/موسكو-بشأن-الهجوم-الأوكراني-على-ملعب-للأطفال-في-دونيتسك-هذه-جريمة-دموية-ضد-مدنيين-في-روسيا---1104626210.html
موسكو بشأن الهجوم الأوكراني على ملعب للأطفال في دونيتسك: هذه جريمة دموية ضد مدنيين في روسيا
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "يواصل نظام كييف المجرم ارتكاب أعمال إرهابية ضدّ السكان المدنيين والمنشآت المدنية في المناطق الروسية. مساء الأحد، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارة بطائرة مسيّرة على ملعب للأطفال في حديقة "غوليفر" التي افتتحت مؤخرًا في دونيتسك. هذه جريمة دموية متعمدة أخرى يرتكبها الأوكرانيون النازيون ضدّ السكان المدنيين في روسيا".وأضافت زاخاروفا أن الغارة استهدفت الأطفال وأهاليهم عمدًا، وأن نيّة نظام كييف تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة أي محاولات للتسوية السلمية واضحة.واختتمت زاخاروفا قائلة إن روسيا تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، لكن التزام موسكو الأساسي بالسعي البنّاء إلى تسوية سلمية من خلال الحوار يبقى ثابتًا.وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبيةالمجر: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني جر المجتمع الدولي بأسره إلى الصراع
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "يواصل نظام كييف المجرم ارتكاب أعمال إرهابية ضدّ السكان المدنيين والمنشآت المدنية في المناطق الروسية. مساء الأحد، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارة بطائرة مسيّرة على ملعب للأطفال في حديقة "غوليفر" التي افتتحت مؤخرًا في دونيتسك. هذه جريمة دموية متعمدة أخرى يرتكبها الأوكرانيون النازيون ضدّ السكان المدنيين في روسيا".
وأضافت زاخاروفا أن الغارة استهدفت الأطفال وأهاليهم عمدًا، وأن نيّة نظام كييف تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة أي محاولات للتسوية السلمية واضحة.
وتابعت زاخاروفا: "ندعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم واف لهذه الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها العصابة النازية الجديدة المتحصنة في كييف، والتي تواصل ارتكابها دون عقاب، وتحظى بدعم غير محدود من رعاتها الغربيين".
واختتمت زاخاروفا قائلة إن روسيا تحتفظ بحقها في الرد
المناسب على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، لكن التزام موسكو الأساسي بالسعي البنّاء إلى تسوية سلمية من خلال الحوار يبقى ثابتًا.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.