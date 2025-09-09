https://sarabic.ae/20250909/لافروف-ونظيره-المغربي-يبحثان-هاتفيا-الأجندة-الدولية-وتعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1104665180.html
لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين
لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات بين البلدين والأجندة الإقليمية والدولية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "في 9 سبتمبر (أيلول الجاري)، وبمبادرة من الجانب المغربي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ووزير الخارجية المغربي والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وقال لافروف، خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في موسكو: "سنواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والطاقة".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 25 مايو الماضي، في نص برقية التهنئة التي أرسلها لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، أن الجهود المشتركة ستضمن نمو العلاقات الروسية الأفريقية، بما يخدم مصالح النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات بين البلدين والأجندة الإقليمية والدولية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "في 9 سبتمبر (أيلول الجاري)، وبمبادرة من الجانب المغربي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ووزير الخارجية المغربي والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".
وأشار البيان إلى أن "المحادثة ركّزت بشكل رئيسي على القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية المغربية التقليدية الودية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها".
وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 26 مايو/ أيار الماضي، أن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والإمدادات الغذائية.
وقال لافروف، خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في موسكو: "سنواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والطاقة".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 25 مايو الماضي، في نص برقية التهنئة التي أرسلها لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، أن الجهود المشتركة ستضمن نمو العلاقات الروسية الأفريقية، بما يخدم مصالح النظام العالمي المتعدد الأقطاب.