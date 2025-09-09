لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/لافروف-ونظيره-المغربي-يبحثان-هاتفيا-الأجندة-الدولية-وتعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1104665180.html
لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين
لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات بين... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T16:05+0000
2025-09-09T16:05+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084297613_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_34f8cf46874459decfc98db01397eb6c.jpg
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "في 9 سبتمبر (أيلول الجاري)، وبمبادرة من الجانب المغربي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ووزير الخارجية المغربي والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وقال لافروف، خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في موسكو: "سنواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والطاقة".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 25 مايو الماضي، في نص برقية التهنئة التي أرسلها لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، أن الجهود المشتركة ستضمن نمو العلاقات الروسية الأفريقية، بما يخدم مصالح النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
https://sarabic.ae/20250905/دولة-خليجية-تصبح-أكبر-مستثمر-في-المغرب-1104542259.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084297613_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_f7560e20a71aa236b172aa25d265cd61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي

لافروف ونظيره المغربي يبحثان هاتفيا الأجندة الدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين

16:05 GMT 09.09.2025
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات بين البلدين والأجندة الإقليمية والدولية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "في 9 سبتمبر (أيلول الجاري)، وبمبادرة من الجانب المغربي، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ووزير الخارجية المغربي والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".

وأشار البيان إلى أن "المحادثة ركّزت بشكل رئيسي على القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية المغربية التقليدية الودية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها".

مدينة طنجة، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
دولة خليجية تصبح أكبر مستثمر في المغرب
5 سبتمبر, 15:03 GMT
وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 26 مايو/ أيار الماضي، أن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والإمدادات الغذائية.

وقال لافروف، خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في موسكو: "سنواصل تقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والطاقة".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 25 مايو الماضي، في نص برقية التهنئة التي أرسلها لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، أن الجهود المشتركة ستضمن نمو العلاقات الروسية الأفريقية، بما يخدم مصالح النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала