عربي
دولة خليجية تصبح أكبر مستثمر في المغرب
دولة خليجية تصبح أكبر مستثمر في المغرب
أفاد مكتب الصرف المغربي، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب خلال سنة 2024، بحصة بلغت 18.9% من صافي تدفقات الاستثمارات...
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ2.1 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في السنة السابقة، تليها الصين بـ2.05 مليار درهم.وسجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب فائضا إضافياً قدره 6.5 مليارات درهم ليبلغ 16.3 مليار درهم في 2024، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع صافي تدفقات أدوات الدين بأربعة أضعاف (زائد 7.2 مليارات درهم)، إضافة إلى نمو أصول المساهمات بـ14.9%، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.في المقابل، تراجعت الأرباح المعاد استثمارها بـ0.6 مليار درهم لتستقر عند 2.1 مليار درهم.وتصدر قطاع العقار توزيع التدفقات القطاعية بحصة 45.4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.2%.كما أظهر التقرير ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ10.2% لتصل إلى 43.8 مليار درهم، مقابل انخفاض النفقات بـ5.3% لتسجل 27.5 مليار درهم.
أفاد مكتب الصرف المغربي، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب خلال سنة 2024، بحصة بلغت 18.9% من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي ما يعادل 3.1 مليارات درهم بارتفاع نسبته 57.8%.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ2.1 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في السنة السابقة، تليها الصين بـ2.05 مليار درهم.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب فائضا إضافياً قدره 6.5 مليارات درهم ليبلغ 16.3 مليار درهم في 2024، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع صافي تدفقات أدوات الدين بأربعة أضعاف (زائد 7.2 مليارات درهم)، إضافة إلى نمو أصول المساهمات بـ14.9%، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
المغرب والإمارات... شراكة ضخمة بـ14 مليار دولار في مشاريع للطاقة والمياه
20 مايو, 06:47 GMT
في المقابل، تراجعت الأرباح المعاد استثمارها بـ0.6 مليار درهم لتستقر عند 2.1 مليار درهم.
وتصدر قطاع العقار توزيع التدفقات القطاعية بحصة 45.4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.2%.
كما أظهر التقرير ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ10.2% لتصل إلى 43.8 مليار درهم، مقابل انخفاض النفقات بـ5.3% لتسجل 27.5 مليار درهم.
