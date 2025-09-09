ماكرون يعين وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء

عربي
الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ضربات إسرائيل في قطر
وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "عين رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون]، السيد سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار موازنة الدولة وبناء الاتفاقيات الأساسية لقرارات الأشهر المقبلة".وأضاف: "وبعد هذه المناقشات، سيكون من مسؤولية رئيس الوزراء الجديد [سيباستيان ليكورنو] اقتراح حكومة على رئيس الجمهورية".في وقت سابق يوم الثلاثاء، قدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عنها الاثنين الماضي بأغلبية 376 صوتا.وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الاثنين، بالأغلبية ضد منح الثقة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.وأظهرت النتائج أن 364 نائبا صوتوا ضد منح الثقة للحكومة بينما صوت 194 آخرون لصالحها، وذلك بعد أن بادر فرانسوا بايرو باقتراح إجراء التصويت بعد أشهر من الجمود بسبب خطط خفض الدين العام المتنامي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد كُلف بتشكيل الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.وكانت موازنة عام 2025 على رأس أولويات هذه الحكومة التي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.وأشار بايرو في وقت سابق إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.وتعد هذه الحكومة الثانية التي يسقطها البرلمان في أقل من سنة، بعد حكومة ميشال بارنييه التي حُجبت عنها الثقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي وذلك في أعقاب تمريرها ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت، بتفعيل المادة 49.3 من الدستور.
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو المستقيل بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "عين رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون]، السيد سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار موازنة الدولة وبناء الاتفاقيات الأساسية لقرارات الأشهر المقبلة".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
أمس, 20:09 GMT
وأضاف: "وبعد هذه المناقشات، سيكون من مسؤولية رئيس الوزراء الجديد [سيباستيان ليكورنو] اقتراح حكومة على رئيس الجمهورية".
في وقت سابق يوم الثلاثاء، قدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عنها الاثنين الماضي بأغلبية 376 صوتا.
وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الاثنين، بالأغلبية ضد منح الثقة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وأظهرت النتائج أن 364 نائبا صوتوا ضد منح الثقة للحكومة بينما صوت 194 آخرون لصالحها، وذلك بعد أن بادر فرانسوا بايرو باقتراح إجراء التصويت بعد أشهر من الجمود بسبب خطط خفض الدين العام المتنامي.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد كُلف بتشكيل الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.
وكانت موازنة عام 2025 على رأس أولويات هذه الحكومة التي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.
وأشار بايرو في وقت سابق إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.
وتعد هذه الحكومة الثانية التي يسقطها البرلمان في أقل من سنة، بعد حكومة ميشال بارنييه التي حُجبت عنها الثقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي وذلك في أعقاب تمريرها ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت، بتفعيل المادة 49.3 من الدستور.
