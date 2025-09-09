عربي
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى حل سلمي وقانوني للأزمة في نيبال
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى حل سلمي وقانوني للأزمة في نيبال
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى حل سلمي وقانوني للأزمة في نيبال
سبوتنيك عربي
تراقب موسكو عن كثب التطورات في نيبال، ويدعو الجانب الروسي إلى حل سلمي للأزمة السياسية الداخلية ضمن الإطار القانوني الوطني، ويأمل في عودة الوضع إلى طبيعته سريعا في هذا البلد الصديق، وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني.وأفادت الخارجية الروسية، أنه "حسب المعلومات المتوفرة لا يوجد مواطنون روس بين المصابين في الاضطرابات في نيبال"، وأوصت الوزارة بعدم زيارة الروس للبلاد حتى يستقر الوضع.وكانت السلطات النيبالية، قد حظرت في نهاية الأسبوع الماضي، عددا من شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة، ما أثاراحتجاجات شبابية حاشدة في البلاد، أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "ثورة الجيل Z". أسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 22 متظاهرا وإصابة المئات. قررت الحكومة لاحقا رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي في نيبال، لكن الاحتجاجات لم تهدأ، وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء شارما أولي بالاستقالة، وأضرموا النار في منزله الخاص، واقتحموا المجمع الحكومي، وأضرموا النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم ومبنى البرلمان. استقال على اثرها رئيس الوزراء النيبالي، وتم إجلاء أعضاء الحكومة من مساكنهم بطائرة هليكوبتر.وكشقت صحيفة "إنديا توداي" أن أعمال عنف وحرائق متعمدة اندلعت على الحدود بين نيبال والهند، وأُغلقت جميع نقاط التفتيش الحدودية.وقال البيان "اندلعت أعمال عنف وحرق متعمد في جميع نقاط التفتيش على الحدود بين نيبال والهند، حيث أضرمت النيران في مراكز للشرطة وسط تصاعد الاضطرابات، وأمرت السلطات بإغلاق جميع نقاط التفتيش بالكامل".وذكرت الصحيفة أن بعض رجال الشرطة غادروا مواقعهم في المناطق التي شهدت اضطرابات.
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى حل سلمي وقانوني للأزمة في نيبال

16:49 GMT 09.09.2025
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا تؤيد حلا سلميا للأزمة في نيبال ضمن الإطار القانوني، وتأمل في عودة الوضع إلى طبيعته سريعا.
تراقب موسكو عن كثب التطورات في نيبال، ويدعو الجانب الروسي إلى حل سلمي للأزمة السياسية الداخلية ضمن الإطار القانوني الوطني، ويأمل في عودة الوضع إلى طبيعته سريعا في هذا البلد الصديق، وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني.
وأفادت الخارجية الروسية، أنه "حسب المعلومات المتوفرة لا يوجد مواطنون روس بين المصابين في الاضطرابات في نيبال"، وأوصت الوزارة بعدم زيارة الروس للبلاد حتى يستقر الوضع.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "ننصح المواطنين الروس بالامتناع مؤقتا عن زيارة نيبال حتى يستقرالوضع، وينبغي على الروس الموجودين بالفعل في البلاد توخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة واتباع تعليمات السلطات النيبالية".

الاحتجاجات في نيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
رئيس الحكومة يستقيل... الجيش النيبالي يجلي الوزراء بالمروحيات وسط احتجاجات عارمة... فيديو
09:24 GMT
وكانت السلطات النيبالية، قد حظرت في نهاية الأسبوع الماضي، عددا من شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة، ما أثاراحتجاجات شبابية حاشدة في البلاد، أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "ثورة الجيل Z". أسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 22 متظاهرا وإصابة المئات.
قررت الحكومة لاحقا رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي في نيبال، لكن الاحتجاجات لم تهدأ، وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء شارما أولي بالاستقالة، وأضرموا النار في منزله الخاص، واقتحموا المجمع الحكومي، وأضرموا النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم ومبنى البرلمان. استقال على اثرها رئيس الوزراء النيبالي، وتم إجلاء أعضاء الحكومة من مساكنهم بطائرة هليكوبتر.
محتجون في نيبال يضرو النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الجيش النيبالي يجلي رئيس البلاد بمروحية بعد إضرام محتجين النار في مقر إقامته
11:37 GMT
وكشقت صحيفة "إنديا توداي" أن أعمال عنف وحرائق متعمدة اندلعت على الحدود بين نيبال والهند، وأُغلقت جميع نقاط التفتيش الحدودية.
وقال البيان "اندلعت أعمال عنف وحرق متعمد في جميع نقاط التفتيش على الحدود بين نيبال والهند، حيث أضرمت النيران في مراكز للشرطة وسط تصاعد الاضطرابات، وأمرت السلطات بإغلاق جميع نقاط التفتيش بالكامل".
وذكرت الصحيفة أن بعض رجال الشرطة غادروا مواقعهم في المناطق التي شهدت اضطرابات.
