عربي
الجيش النيبالي يجلي رئيس البلاد بمروحية بعد إضرام محتجين النار في مقر إقامته
الجيش النيبالي يجلي رئيس البلاد بمروحية بعد إضرام محتجين النار في مقر إقامته
ذكرت وسائل إعلام نيبالية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش النيبالي أجلى الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مقر إقامته، وأضرمت النيران في مكتبه في...
وكتب موقع "خبرهب" في منشور له: "ردًا على الهجوم، أجلى الجيش النيبالي الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته"، مشيرًا إلى أن مثيري الشغب أضرموا النار في مكتبه.وسبق للموقع أن ذكر أن مثيري الشغب في نيبال، وعقب حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، اقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد.وفي نهاية الأسبوع الماضي، حظرت السلطات النيبالية عددًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة.وانطلقت احتجاجات حاشدة غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، في عاصمة نيبال، أمس الاثنين، وامتدت إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.وأسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 19 متظاهرًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أدى مقتل المتظاهرين إلى استقالة وزير الداخلية النيبالي راميش ليخاك. وقد قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء شارما أولي، في اجتماع لمجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء.وفي أعقاب الاحتجاجات أيضًا، قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال، وأمر رئيس وزراء نيبال بإنشاء لجنة تحقيق خاصة ستقدم تحليلًا لجميع الأحداث التي أدت إلى الاضطرابات وتوصيات في غضون 15 يومًا لمنع المزيد من الاحتجاجات."في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الحكومة-يستقيل-الجيش-النيبالي-يجلي-الوزراء-بالمروحيات-وسط-احتجاجات-عارمة-فيديو---1104646213.html
https://sarabic.ae/20250412/عواصف-رعدية-تودي-بحياة-69-شخصا-في-الهند-ونيبال--1099476521.html
https://sarabic.ae/20240724/انتشال-18-شخصا-من-ضحايا-طائرة-نيبال-1091077854.html
نيبال
الجيش النيبالي يجلي رئيس البلاد بمروحية بعد إضرام محتجين النار في مقر إقامته

محتجون في نيبال يضرو النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
ذكرت وسائل إعلام نيبالية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش النيبالي أجلى الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مقر إقامته، وأضرمت النيران في مكتبه في العاصمة.
وكتب موقع "خبرهب" في منشور له: "ردًا على الهجوم، أجلى الجيش النيبالي الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته"، مشيرًا إلى أن مثيري الشغب أضرموا النار في مكتبه.
وسبق للموقع أن ذكر أن مثيري الشغب في نيبال، وعقب حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، اقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "إنديا توداي"، أن رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، استقال من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد، وانتشار الجيش بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
وأفادت صحيفة "كاتماندو بوست" أن متظاهرين في نيبال أضرموا النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم. وذكرت الصحيفة أن الجيش النيبالي أجلى الوزراء من مقار إقامتهم باستخدام طائرات هليكوبتر بسبب الاحتجاجات الحاشدة في البلاد.
الاحتجاجات في نيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
رئيس الحكومة يستقيل... الجيش النيبالي يجلي الوزراء بالمروحيات وسط احتجاجات عارمة... فيديو
09:24 GMT
وفي نهاية الأسبوع الماضي، حظرت السلطات النيبالية عددًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة.
عاصفة رعدية فوق مدينة دارامسالا، الهند، 19 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال
12 أبريل, 08:57 GMT
ووصف هيت راج باندي، أحد كبار منظمي الحزب الشيوعي النيبالي (حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان)، القرار بأنه غير مقبول، وحذّر من أن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى فوضى في البلاد.
وانطلقت احتجاجات حاشدة غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، في عاصمة نيبال، أمس الاثنين، وامتدت إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
تحطم طائرة في نيبال خلال إقلاعها - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة نيبال.. فيديو يرصد الكارثة
24 يوليو 2024, 07:11 GMT
وأسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 19 متظاهرًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أدى مقتل المتظاهرين إلى استقالة وزير الداخلية النيبالي راميش ليخاك. وقد قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء شارما أولي، في اجتماع لمجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء.
وفي أعقاب الاحتجاجات أيضًا، قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال، وأمر رئيس وزراء نيبال بإنشاء لجنة تحقيق خاصة ستقدم تحليلًا لجميع الأحداث التي أدت إلى الاضطرابات وتوصيات في غضون 15 يومًا لمنع المزيد من الاحتجاجات.
"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا
قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
