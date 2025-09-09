https://sarabic.ae/20250909/الجيش-النيبالي-يجلي-رئيس-البلاد-بمروحية-بعد-إضرام-محتجين-النار-في-مقر-إقامته----1104654526.html

الجيش النيبالي يجلي رئيس البلاد بمروحية بعد إضرام محتجين النار في مقر إقامته

ذكرت وسائل إعلام نيبالية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش النيبالي أجلى الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مقر إقامته، وأضرمت النيران في مكتبه في... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

نيبال

وكتب موقع "خبرهب" في منشور له: "ردًا على الهجوم، أجلى الجيش النيبالي الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته"، مشيرًا إلى أن مثيري الشغب أضرموا النار في مكتبه.وسبق للموقع أن ذكر أن مثيري الشغب في نيبال، وعقب حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، اقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد.وفي نهاية الأسبوع الماضي، حظرت السلطات النيبالية عددًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة.وانطلقت احتجاجات حاشدة غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، في عاصمة نيبال، أمس الاثنين، وامتدت إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.وأسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 19 متظاهرًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أدى مقتل المتظاهرين إلى استقالة وزير الداخلية النيبالي راميش ليخاك. وقد قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء شارما أولي، في اجتماع لمجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء.وفي أعقاب الاحتجاجات أيضًا، قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال، وأمر رئيس وزراء نيبال بإنشاء لجنة تحقيق خاصة ستقدم تحليلًا لجميع الأحداث التي أدت إلى الاضطرابات وتوصيات في غضون 15 يومًا لمنع المزيد من الاحتجاجات."في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"

