عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
"زاريادي"... تحفة موسكو الطبيعية تحتفل بعيد ميلادها
"زاريادي"... تحفة موسكو الطبيعية تحتفل بعيد ميلادها
09.09.2025
وسائط متعددة
صور
روسيا
الأخبار
روسيا
"زاريادي"... تحفة موسكو الطبيعية تحتفل بعيد ميلادها

10:01 GMT 09.09.2025
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لمنتزه "زاريادي" أحد أحدث الحدائق العامة التى تم افتتاحها، عام 2017، في وسط العاصمة موسكو، وأكثرها شهرة فى روسيا.
زوار على الجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.

1/15
زوار على الجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.

زوار يتجولون في حديقة "زاريادي" في موسكو.

2/15
زوار يتجولون في حديقة "زاريادي" في موسكو.

صورة لحديقة "زاريادي" والساحة الحمراء في موسكو.

3/15
صورة لحديقة "زاريادي" والساحة الحمراء في موسكو.

الكرملين بعد غروب الشمس من حديقة "زاريادي" بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

4/15
الكرملين بعد غروب الشمس من حديقة "زاريادي" بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

زوار في حديقة "زاريادي" في موسكو.

5/15
زوار في حديقة "زاريادي" في موسكو.

فتاة في جناح الكهف الجليدي في منتزه "زاريادي" الطبيعي في موسكو.

6/15
فتاة في جناح الكهف الجليدي في منتزه "زاريادي" الطبيعي في موسكو.

حديقة المناظر الطبيعية "زاريادي" في موسكو.

7/15
حديقة المناظر الطبيعية "زاريادي" في موسكو.

عارضات أزياء لمجموعة "نوكترن" الفاخرة، كجزء من أسبوع الموضة في موسكو في منتزه "زاريادي".

8/15
عارضات أزياء لمجموعة "نوكترن" الفاخرة، كجزء من أسبوع الموضة في موسكو في منتزه "زاريادي".

زوار في قسم "القبة الزجاجية" من حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.

9/15
زوار في قسم "القبة الزجاجية" من حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.

الجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.

10/15
الجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.

كاتدرائية "بوكروفسكي" وبرج "سباسكايا" في الكرملين.

11/15
كاتدرائية "بوكروفسكي" وبرج "سباسكايا" في الكرملين.

السكان يستمتعون بوقتهم في حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.

12/15
السكان يستمتعون بوقتهم في حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.

مشهد جميل للكرملين من حديقة "زاريادي" في وسط موسكو.

13/15
مشهد جميل للكرملين من حديقة "زاريادي" في وسط موسكو.

جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة "زاريادي" في موسكو.

14/15
جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة "زاريادي" في موسكو.

زوار يلتقطون الصور على الجسر العائم في حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.

15/15
زوار يلتقطون الصور على الجسر العائم في حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.

