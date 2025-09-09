"زاريادي"... تحفة موسكو الطبيعية تحتفل بعيد ميلادها

زوار على الجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.
زوار يتجولون في حديقة "زاريادي" في موسكو.
صورة لحديقة "زاريادي" والساحة الحمراء في موسكو.
الكرملين بعد غروب الشمس من حديقة "زاريادي" بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
زوار في حديقة "زاريادي" في موسكو.
فتاة في جناح الكهف الجليدي في منتزه "زاريادي" الطبيعي في موسكو.
حديقة المناظر الطبيعية "زاريادي" في موسكو.
عارضات أزياء لمجموعة "نوكترن" الفاخرة، كجزء من أسبوع الموضة في موسكو في منتزه "زاريادي".
زوار في قسم "القبة الزجاجية" من حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.
الجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.
كاتدرائية "بوكروفسكي" وبرج "سباسكايا" في الكرملين.
السكان يستمتعون بوقتهم في حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.
مشهد جميل للكرملين من حديقة "زاريادي" في وسط موسكو.
جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة "زاريادي" في موسكو.
زوار يلتقطون الصور على الجسر العائم في حديقة "زاريادي" الطبيعية في موسكو.
