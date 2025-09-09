"زاريادي"... تحفة موسكو الطبيعية تحتفل بعيد ميلادها

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لمنتزه "زاريادي" أحد أحدث الحدائق العامة التى تم افتتاحها، عام 2017، في وسط العاصمة موسكو، وأكثرها شهرة فى روسيا.