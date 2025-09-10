عربي
الجيش المصري ينشر مشاهد لتدريبات "النجم الساطع 2025" مع أمريكا
الجيش المصري ينشر مشاهد لتدريبات "النجم الساطع 2025" مع أمريكا

20:46 GMT 10.09.2025
قامت قوات مصرية وأمريكية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المصري - الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2025"، المقام داخل قاعدة "محمد نجيب" شمال غربي مصر.
وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إن "المرحلة الرئيسية للتدريبات المشتركة شهدها وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر، ورئيس الأركان الفريق أحمد خليفة، بالاشتراك مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، ورئيس الأركان اليوناني ديميتريوس خوبيس، وعدد من قادة الجيش المصري والدول المشاركة بالتدريب".
وأوضح المتحدث المصري أن "المرحلة الختامية للتدريب المشترك تضمنت تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بالتدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية".
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
انطلاق مناورات "النجم الساطع 2025" بين مصر وأمريكا بمشاركة 8000 مقاتل... فيديو
30 أغسطس, 19:51 GMT
وأضاف المتحدث: "كما تم تنفيذ أعمال القصف المدفعي بدقة عالية على جميع الأهداف المفترض ضربها، وتم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير الأهداف المعادية".
وأكد أن "هذه المرحلة ظهر خلالها التعاون الوثيق بين جميع عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتنفيذ المهام طبقا للتوقيتات المحددة".

وأشار إلى أن "وزير الدفاع المصري قد التقى بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وتبادل عبد المجيد صقر، الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، كما تطرق الجانبان لأوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، وفق المتحدث العسكري المصري.
وانطلقت مناورات "النجم الساطع" في مصر، في 31 أغسطس/ آب الماضي وتستمر حتى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتشمل المناورة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1980، وتقام كل عامين، تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.
واستضافت مصر النسخة الأخيرة من المناورة بين 2 إلى 17 سبتمبر 2021، بمشاركة 21 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان والسعودية.
