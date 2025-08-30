عربي
أمساليوم
بث مباشر
انطلاق مناورات "النجم الساطع 2025" بين مصر وأمريكا بمشاركة 8000 مقاتل... فيديو
انطلاق مناورات "النجم الساطع 2025" بين مصر وأمريكا بمشاركة 8000 مقاتل... فيديو
وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن التدريب يجري بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، ومشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب ومشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف "الناتو".وأوضح اللواء شريف العرايشي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة في كلمة له بمراسم الافتتاح أشار خلالها إلى أهمية التدريب المصري الأمريكى المشترك "النجم الساطع"، كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التى تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الاستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.ومن جانبه، ألقى العميد باتريك كلير، مدير التدريب من الجانب الأمريكى، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التى قامت بها القوات المسلحة المصرية لاستضافة هذا التدريب الضخم.أوضح كلير أن المناورات المشتركة تعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقي الذى يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين فى التدريب.حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين.وعلى هامش فعاليات التدريب نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطا استعراضيا تضمن الإسقاط المظلي بمنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
انطلاق مناورات "النجم الساطع 2025" بين مصر وأمريكا بمشاركة 8000 مقاتل... فيديو

19:51 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 20:10 GMT 30.08.2025)
بدأت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع - 2025 "، الذى تستمر فعالياته حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل بقاعدة "محمد نجيب" العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بمصر.
وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أن التدريب يجري بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، ومشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب ومشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف "الناتو".
وأوضح اللواء شريف العرايشي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة في كلمة له بمراسم الافتتاح أشار خلالها إلى أهمية التدريب المصري الأمريكى المشترك "النجم الساطع"، كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التى تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الاستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.
مناورات النجم الساطع التي تقام في مصر نسخة عام 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة
26 أغسطس 2023, 19:21 GMT
ومن جانبه، ألقى العميد باتريك كلير، مدير التدريب من الجانب الأمريكى، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التى قامت بها القوات المسلحة المصرية لاستضافة هذا التدريب الضخم.
أوضح كلير أن المناورات المشتركة تعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقي الذى يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين فى التدريب.
وتفقد قادة الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض تزامنا مع بدء فعاليات التدريب، فيما أعرب عدد من العناصر المشاركة بالتدريب عن التقدير لمصر لما لمسوه من الحفاوة الترحيبية وحسن الإستقبال.
حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين.
وعلى هامش فعاليات التدريب نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطا استعراضيا تضمن الإسقاط المظلي بمنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
