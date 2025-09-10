https://sarabic.ae/20250910/خلايا-بنكرياسية-معدلة-جينيا-تقدم-أملا-جديدا-لعلاج-داء-السكري-من-النوع-الأول-1104711078.html
خلايا بنكرياسية معدلة جينيا تقدم أملا جديدا لعلاج داء السكري من النوع الأول
يقدم هذا الإنجاز تفاؤلا متجددا بشأن مرض المناعة الذاتية، الذي يجبر ملايين الأشخاص حول العالم على الاعتماد يوميا على الأنسولين المحقن والمراقبة المستمرة، إذ يستخدم هذا العلاج المبتكر تقنية "كريسبر"، لتحرير الجينات لتعطيل جينين مسؤولين عن تحديد الخلايا الغريبة للخلايا التائية في الجهاز المناعي.وتسمح تعديلات التمويه المناعي هذه لخلايا المتبرع، المأخوذة من متبرع غير مصاب بالسكري، بالبقاء على قيد الحياة والعمل داخل جسم المتلقي دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة مدى الحياة، وكانت تمثل في السابق عقبة رئيسية أمام زراعة خلايا الجزر، حسب البحث الذي نشر بالتفصيل في مجلة "نيتشر".ويتمثل الهدف النهائي في تطبيق هذه التعديلات الجينية المعدلة للمناعة على خلايا الجزر المشتقة من الخلايا الجذعية، إيجاد علاج قابل للتطوير ومستدام، فإمكانية تحرير المرضى من الأدوية المثبطة للمناعة مع استعادة قدرتهم على تنظيم سكر الدم بشكل طبيعي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في علاج داء السكري من النوع الأول.وما تزال هناك تحديات، منها التحقق من فعالية هذا النهج ومتانته على المدى الطويل، وتأكيد قدرته على التهرب المناعي في تجارب سريرية أوسع. ولكن مع تقدم هذا العلاج الخلّوي المعدل جينيًا، فإنه يُبشِر بعصر جديد في الطب التجديدي والعلاج المناعي الخلوي لمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري
في تقدم طبي رائد، نجح علماء متخصصون في زرع خلايا جزر بنكرياسية معدلة بتقنية "كريسبر"، لدى مريض مصاب بداء السكري من النوع الأول، ما أتاح إنتاج الأنسولين لأشهر دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة.
يقدم هذا الإنجاز تفاؤلا متجددا بشأن مرض المناعة الذاتية، الذي يجبر ملايين الأشخاص حول العالم على الاعتماد يوميا على الأنسولين المحقن والمراقبة المستمرة، إذ يستخدم هذا العلاج المبتكر تقنية "كريسبر"، لتحرير الجينات لتعطيل جينين مسؤولين عن تحديد الخلايا الغريبة للخلايا التائية في الجهاز المناعي.
وتسمح تعديلات التمويه المناعي هذه لخلايا المتبرع، المأخوذة من متبرع غير مصاب بالسكري، بالبقاء على قيد الحياة والعمل داخل جسم المتلقي دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة مدى الحياة، وكانت تمثل في السابق عقبة رئيسية أمام زراعة خلايا الجزر، حسب البحث الذي نشر بالتفصيل في مجلة "نيتشر"
وعلى الرغم من أن التجربة شملت مريضا واحدا فقط تلقى جرعة منخفضة من الخلايا لفترة محدودة "وهي غير كافية حتى الآن لتحقيق الاستقلال عن الأنسولين"، إلا أن إثبات قدرة هذه الخلايا على تجنب الهجوم المناعي يمثل إنجازا محوريا نحو علاج خلوي مستدام وصديق للمناعة.
ويتمثل الهدف النهائي في تطبيق هذه التعديلات الجينية المعدلة للمناعة على خلايا الجزر المشتقة من الخلايا الجذعية، إيجاد علاج قابل للتطوير ومستدام، فإمكانية تحرير المرضى من الأدوية المثبطة للمناعة مع استعادة قدرتهم على تنظيم سكر الدم بشكل طبيعي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في علاج داء السكري من النوع الأول.
وما تزال هناك تحديات، منها التحقق من فعالية هذا النهج ومتانته على المدى الطويل، وتأكيد قدرته على التهرب المناعي في تجارب سريرية أوسع. ولكن مع تقدم هذا العلاج الخلّوي المعدل جينيًا، فإنه يُبشِر بعصر جديد في الطب التجديدي والعلاج المناعي الخلوي لمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.