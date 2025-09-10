علماء: الغناء الكورالي يقلل من القلق لدى كبار السن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250910/علماء-الغناء-الكورالي-يقلل-من-القلق-لدى-كبار-السن-1104720499.html
علماء: الغناء الكورالي يقلل من القلق لدى كبار السن
علماء: الغناء الكورالي يقلل من القلق لدى كبار السن
سبوتنيك عربي
أجرى علماء من سنغافورة دراسة أظهرت أن دروس الغناء الكورالي (الجماعي)، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق لدى كبار السن، كما لوحظ تأثير إيجابي لدى من... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T20:11+0000
2025-09-10T20:11+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053611056_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_80e593c38cecfa5cd28729ed04dbbca2.jpg
أُجريت التجربة على مجموعتين من المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين لا يُعانون من ضعف إدراكي. حضرت إحدى المجموعتين دروسًا في الغناء الكورالي لم تتطلب تدريبًا خاصًا، بينما حضرت المجموعة الأخرى دورات تهدف إلى الوقاية من السقوط، والتغذية ونمط الحياة والصحة النفسية.استمر كلا البرنامجين لمدة عامين، وتضمنا دروسًا جماعية تهدف إلى التكامل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، أظهر المشاركون في كلتا المجموعتين، بنهاية الدراسة، انخفاضًا بخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وفقًا لمجلة أبحاث الطب النفسي (Journal of Psychiatric Research).وفي وقت سابق، توصل علماء نفس فنلنديون إلى أن الغناء الكورالي يُبطئ من تطور الخرف، ووجدوا أن هذا الغناء يُحسّن المرونة الإدراكية والقدرة على التنقل بين عمليات التفكير المختلفة. وأشاروا إلى أن الغناء يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تخفيف أعراض التوتر وصولًا إلى تحسين وظائف الرئة.
https://sarabic.ae/20250822/دراسات-علمية-تكشف-عن-تأثيرات-علاجية-للنبضات-والنغمات-الصوتية-على-الدماغ-وحالة-المزاج-1104047786.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053611056_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_b1eb11530df78b4b2fffa1e578fffc72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء: الغناء الكورالي يقلل من القلق لدى كبار السن

20:11 GMT 10.09.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ iloarca / فنانو رجال يغنون
فنانو رجال يغنون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ iloarca /
تابعنا عبر
أجرى علماء من سنغافورة دراسة أظهرت أن دروس الغناء الكورالي (الجماعي)، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق لدى كبار السن، كما لوحظ تأثير إيجابي لدى من التحقوا بدورات تثقيفية صحية.
أُجريت التجربة على مجموعتين من المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين لا يُعانون من ضعف إدراكي. حضرت إحدى المجموعتين دروسًا في الغناء الكورالي لم تتطلب تدريبًا خاصًا، بينما حضرت المجموعة الأخرى دورات تهدف إلى الوقاية من السقوط، والتغذية ونمط الحياة والصحة النفسية.
استمر كلا البرنامجين لمدة عامين، وتضمنا دروسًا جماعية تهدف إلى التكامل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، أظهر المشاركون في كلتا المجموعتين، بنهاية الدراسة، انخفاضًا بخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وفقًا لمجلة أبحاث الطب النفسي (Journal of Psychiatric Research).

وأظهرت المجموعة التي حضرت دروسًا صحية تحسنًا بعد عام، وأعضاء الجوقة تحسنًا بعد عامين. ومع ذلك، كانت النتيجة النهائية مُتقاربة في كلتا المجموعتين.

موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
مجتمع
دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج
22 أغسطس, 20:02 GMT
وفي وقت سابق، توصل علماء نفس فنلنديون إلى أن الغناء الكورالي يُبطئ من تطور الخرف، ووجدوا أن هذا الغناء يُحسّن المرونة الإدراكية والقدرة على التنقل بين عمليات التفكير المختلفة.
وأشاروا إلى أن الغناء يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تخفيف أعراض التوتر وصولًا إلى تحسين وظائف الرئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала