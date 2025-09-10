https://sarabic.ae/20250910/فرار-وزير-مالية-نيبال-من-حشود-المتظاهرين-في-الشوارع-فيديو-1104685369.html
فرار وزير مالية نيبال من حشود المتظاهرين في الشوارع.. فيديو
فرار وزير مالية نيبال من حشود المتظاهرين في الشوارع.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداول مجموعة من المتظاهرين يطاردون وزير مالية نيبال، بيشنو براساد بادويل، في شوارع العاصمة خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
واندلعت الاحتجاجات، صباح الاثنين، وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة.ورصد مقطع فيديو آخر، فرار موظفي الحكومة النيبالية من العاصمة كاتماندو، متعلقين بطائرة هليكوبتر، في حين لا تزال الاحتجاجات تجتاح البلاد.وأمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش أجلى الرئيس النيبالي راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته، إثر اقتحام مقر إقامته من قبل محتجين.واستقال رئيس الوزراء شارما أولي، من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد، وانتشار الجيش بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
07:48 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 10.09.2025)
وأمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش
أجلى الرئيس النيبالي راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته، إثر اقتحام مقر إقامته من قبل محتجين.
واستقال رئيس الوزراء
شارما أولي، من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد، وانتشار الجيش بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.