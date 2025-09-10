لبنان.. وقفة تضامنية تدعو لإضراب عالمي عن الطعام في ذكرى مجزرتي "صبرا وشاتيلا" وتضامنا مع غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لبنان.. وقفة تضامنية تدعو لإضراب عالمي عن الطعام في ذكرى مجزرتي "صبرا وشاتيلا" وتضامنا مع غزة
وبالاشتراك مع جمعية "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" العالمية، كشفت الشبكة التي تمتد فروعها في 100 مدينة عربية وعالمية، عن أبرز هذه الفعاليات وهي دعوة إلى إضراب عالمي عن الطعام يومي الـ16 والـ23 من سبتمبر الجاري.وأوضحت الشبكة أن "هذه الدعوة تأتي بعد الإضرابين عن الطعام اللذين نظمتهما في تونس ورام الله، ولاقيا استجابة واسعة من الناشطين والمتضامنين، وتهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على صوت الضمير العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".وأكدت الجهة المنظمة أن "هذا الحراك يسعى إلى تنسيق وتطوير جهود التضامن لمنحها زخما وتأثيرا إعلاميا أكبر".يذكر أن جمعية "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا"، تنظم سنويا فعاليات لإحياء ذكرى المجزرتين اللتين وقعتا عام 1982، وراح ضحيتهما آلاف اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، بهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية وملاحقة مرتكبيها.
حصري
أعلنت "شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين"، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقدته في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، عن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وتأتي هذه الفعاليات إحياء لذكرى مجزرتي "صبرا وشاتيلا" (مخيمين للاجئين الفلسطينيين في لبنان) وتضامنًا مع قطاع غزة.
وبالاشتراك مع جمعية "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" العالمية، كشفت الشبكة التي تمتد فروعها في 100 مدينة عربية وعالمية، عن أبرز هذه الفعاليات وهي دعوة إلى إضراب عالمي عن الطعام يومي الـ16 والـ23 من سبتمبر الجاري.

ويتزامن تاريخ الإضراب الأول مع ذكرى مجزرتي "صبرا وشاتيلا"، فيما يتوافق الثاني مع موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الشبكة أن "هذه الدعوة تأتي بعد الإضرابين عن الطعام اللذين نظمتهما في تونس ورام الله، ولاقيا استجابة واسعة من الناشطين والمتضامنين، وتهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على صوت الضمير العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وأكدت الجهة المنظمة أن "هذا الحراك يسعى إلى تنسيق وتطوير جهود التضامن لمنحها زخما وتأثيرا إعلاميا أكبر".

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئات وتيارات سياسية وشعبية عدة في دول مختلفة، منها تونس والمغرب، انخراطها في الإضراب العالمي عن الطعام استجابة لدعوة الشبكة.

يذكر أن جمعية "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا"، تنظم سنويا فعاليات لإحياء ذكرى المجزرتين اللتين وقعتا عام 1982، وراح ضحيتهما آلاف اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، بهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية وملاحقة مرتكبيها.
