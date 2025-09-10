https://sarabic.ae/20250910/لبنان-وقفة-تضامنية-تدعو-لإضراب-عالمي-عن-الطعام-في-ذكرى-مجزرتي-صبرا-وشاتيلا-وتضامنا-مع-غزة-1104709778.html

لبنان.. وقفة تضامنية تدعو لإضراب عالمي عن الطعام في ذكرى مجزرتي "صبرا وشاتيلا" وتضامنا مع غزة

لبنان.. وقفة تضامنية تدعو لإضراب عالمي عن الطعام في ذكرى مجزرتي "صبرا وشاتيلا" وتضامنا مع غزة

أعلنت "شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين"، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقدته في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، عن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الشعب...

وبالاشتراك مع جمعية "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" العالمية، كشفت الشبكة التي تمتد فروعها في 100 مدينة عربية وعالمية، عن أبرز هذه الفعاليات وهي دعوة إلى إضراب عالمي عن الطعام يومي الـ16 والـ23 من سبتمبر الجاري.وأوضحت الشبكة أن "هذه الدعوة تأتي بعد الإضرابين عن الطعام اللذين نظمتهما في تونس ورام الله، ولاقيا استجابة واسعة من الناشطين والمتضامنين، وتهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على صوت الضمير العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".وأكدت الجهة المنظمة أن "هذا الحراك يسعى إلى تنسيق وتطوير جهود التضامن لمنحها زخما وتأثيرا إعلاميا أكبر".يذكر أن جمعية "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا"، تنظم سنويا فعاليات لإحياء ذكرى المجزرتين اللتين وقعتا عام 1982، وراح ضحيتهما آلاف اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، بهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية وملاحقة مرتكبيها.

