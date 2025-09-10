https://sarabic.ae/20250910/لنغلق-كل-شيء-المتظاهرون-الفرنسيون-يسيطرون-على-محطة-ليون-في-باريس-فيديو--1104707251.html

"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس... فيديو

"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت فرنسا، اليوم الأربعاء، احتجاجات عارمة في عدد من المدن الفرنسية، تحت شعار "لنغلق كل شيء"، تعبيرا عن الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، واقتراح... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T14:40+0000

2025-09-10T14:40+0000

2025-09-10T14:40+0000

أخبار فرنسا

احتجاجات

أخبار باريس

متظاهرون

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104706214_9:0:1200:670_1920x0_80_0_0_67b68ed1f91d0e891254d893766f23b4.jpg

وتسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المرور في المدن التي شهدتها، في حين تم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار مكثف قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.وفي مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، المشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما فيها مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "عدد التوقيفات التي نفذتها قوات الأمن حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، بلغ 295 توقيفا في جميع أنحاء البلاد، أكثر من نصفها ضمن مجال اختصاص محافظة شرطة باريس".وفي الكلمة التي ألقاها خلال المراسم، اليوم الأربعاء، تعهد لوكورنو إيجاد سبل "أكثر ابتكارا للتعاون مع أحزاب المعارضة "، فيما يشكل حكومته سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا، مؤكدا أن "لا طريق مستحيلا".وقارن بعض المراقبين "لنغلق كل شيء" مع احتجاجات "السترات الصفراء"، التي اندلعت في البداية عام 2018، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد ماكرون وخططه للإصلاح الاقتصادي.وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، أعلن قبل يومين، أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، لضمان النظام العام خلال المظاهرات الواسعة المرتقبة في 10 سبتمبر/أيلول، التي تنظم تحت شعار "اقطعوا كل شيء".وأوضح ريتيللو في تصريح لوسائل إعلام فرنسية: "نحن نقوم بحشد 80 ألف عنصر من قوات الدرك والشرطة استعدادا للاحتجاجات الواسعة التي من المتوقع تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد"، معتبرا أن هذه المظاهرات "لا تمت بأي صلة لروح الوعي المدني"، إذ استغلت قوى يسارية متطرفة "شديدة العنف" المبادرة، مشيرا إلى أن المظاهرات الآن أصبحت بمثابة عمل من أعمال تطرف المجتمع.واتهم ريتيللو زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، جان لوك ميلينشون، بالتحريض على المشاركة في حركة "اقطعوا كل شيء"، معتبراً أن دعوته تسهم في تصعيد التوتر.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أشارت إلى تزايد الدعوات لمقاطعة شاملة وغير محددة المدة في فرنسا، بدءًا من 10 سبتمبر/أيلول، احتجاجا على سياسات التقشف التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

https://sarabic.ae/20250908/عشية-الإحتجاجاتفرنسا-تعلن-نشر-80-ألف-عنصر-أمن-للحفاظ-على-النظام-1104637480.html

https://sarabic.ae/20250910/فرنسا-تعلن-توقيف-200-شخص-لمواجهة-حركة-لنغلق-كل-شيء-1104695655.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , احتجاجات, أخبار باريس, متظاهرون, العالم