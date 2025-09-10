"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس... فيديو

عربي
ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية ونحن مع قطر بلا حدود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/لنغلق-كل-شيء-المتظاهرون-الفرنسيون-يسيطرون-على-محطة-ليون-في-باريس-فيديو--1104707251.html
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس... فيديو
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت فرنسا، اليوم الأربعاء، احتجاجات عارمة في عدد من المدن الفرنسية، تحت شعار "لنغلق كل شيء"، تعبيرا عن الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، واقتراح... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T14:40+0000
2025-09-10T14:40+0000
أخبار فرنسا
احتجاجات
أخبار باريس
متظاهرون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104706214_9:0:1200:670_1920x0_80_0_0_67b68ed1f91d0e891254d893766f23b4.jpg
وتسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المرور في المدن التي شهدتها، في حين تم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار مكثف قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.وفي مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، المشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما فيها مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "عدد التوقيفات التي نفذتها قوات الأمن حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، بلغ 295 توقيفا في جميع أنحاء البلاد، أكثر من نصفها ضمن مجال اختصاص محافظة شرطة باريس".وفي الكلمة التي ألقاها خلال المراسم، اليوم الأربعاء، تعهد لوكورنو إيجاد سبل "أكثر ابتكارا للتعاون مع أحزاب المعارضة "، فيما يشكل حكومته سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا، مؤكدا أن "لا طريق مستحيلا".وقارن بعض المراقبين "لنغلق كل شيء" مع احتجاجات "السترات الصفراء"، التي اندلعت في البداية عام 2018، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد ماكرون وخططه للإصلاح الاقتصادي.وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، أعلن قبل يومين، أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، لضمان النظام العام خلال المظاهرات الواسعة المرتقبة في 10 سبتمبر/أيلول، التي تنظم تحت شعار "اقطعوا كل شيء".وأوضح ريتيللو في تصريح لوسائل إعلام فرنسية: "نحن نقوم بحشد 80 ألف عنصر من قوات الدرك والشرطة استعدادا للاحتجاجات الواسعة التي من المتوقع تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد"، معتبرا أن هذه المظاهرات "لا تمت بأي صلة لروح الوعي المدني"، إذ استغلت قوى يسارية متطرفة "شديدة العنف" المبادرة، مشيرا إلى أن المظاهرات الآن أصبحت بمثابة عمل من أعمال تطرف المجتمع.واتهم ريتيللو زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، جان لوك ميلينشون، بالتحريض على المشاركة في حركة "اقطعوا كل شيء"، معتبراً أن دعوته تسهم في تصعيد التوتر.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أشارت إلى تزايد الدعوات لمقاطعة شاملة وغير محددة المدة في فرنسا، بدءًا من 10 سبتمبر/أيلول، احتجاجا على سياسات التقشف التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
https://sarabic.ae/20250908/عشية-الإحتجاجاتفرنسا-تعلن-نشر-80-ألف-عنصر-أمن-للحفاظ-على-النظام-1104637480.html
https://sarabic.ae/20250910/فرنسا-تعلن-توقيف-200-شخص-لمواجهة-حركة-لنغلق-كل-شيء-1104695655.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104706214_158:0:1051:670_1920x0_80_0_0_b29f5335b78ea8ce2ac9a0ec85150a6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , احتجاجات, أخبار باريس, متظاهرون, العالم
أخبار فرنسا , احتجاجات, أخبار باريس, متظاهرون, العالم

"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس... فيديو

14:40 GMT 10.09.2025
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
شهدت فرنسا، اليوم الأربعاء، احتجاجات عارمة في عدد من المدن الفرنسية، تحت شعار "لنغلق كل شيء"، تعبيرا عن الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية والطبقة السياسية بأكملها.
وتسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المرور في المدن التي شهدتها، في حين تم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار مكثف قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
ففي العاصمة باريس، أقام المتظاهرون حواجز باستخدام حاويات القمامة وأضرموا النار فيها، كما رشقوا الشرطة بالقمامة.
وفي مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي تولوز، تسبب حريق كابل في تعطيل حركة المرور بين تولوز وأوش في جنوب غربي فرنسا.
وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، المشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما فيها مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
© Sputnik"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
لنغلق كل شيء... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
1/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
2/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
3/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
4/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
5/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
6/6
© Sputnik
"لنغلق كل شيء"... المتظاهرون الفرنسيون يسيطرون على محطة ليون في باريس
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "عدد التوقيفات التي نفذتها قوات الأمن حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، بلغ 295 توقيفا في جميع أنحاء البلاد، أكثر من نصفها ضمن مجال اختصاص محافظة شرطة باريس".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد يومين من إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بالثقة وحل محله سيباستيان ليكورنو، الذي خرج سريعا على العلن ليتعهد بـإجراء تغييرات عميقة لدى توليه منصبه خلفا لفرنسوا بايرو الذي قدم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال المراسم، اليوم الأربعاء، تعهد لوكورنو إيجاد سبل "أكثر ابتكارا للتعاون مع أحزاب المعارضة "، فيما يشكل حكومته سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا، مؤكدا أن "لا طريق مستحيلا".
فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
عشية الاحتجاجات...فرنسا تعلن نشر 80 ألف عنصر أمن للحفاظ على النظام
8 سبتمبر, 20:36 GMT
وقارن بعض المراقبين "لنغلق كل شيء" مع احتجاجات "السترات الصفراء"، التي اندلعت في البداية عام 2018، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد ماكرون وخططه للإصلاح الاقتصادي.

ويقول محللون ومسؤولون إن الحركة الجديدة "بدأت في أوساط الجماعات اليمينية قبل أن يسيطر عليها اليسار واليسار المتطرف"، بينما قال أعضاء حركة "لنغلق كل شيء"، إنهم يعتبرون أن" النظام السياسي لم يعد مناسبا للغرض المستهدف منه".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، أعلن قبل يومين، أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، لضمان النظام العام خلال المظاهرات الواسعة المرتقبة في 10 سبتمبر/أيلول، التي تنظم تحت شعار "اقطعوا كل شيء".
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
فرنسا تعلن توقيف 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"
10:14 GMT
وأوضح ريتيللو في تصريح لوسائل إعلام فرنسية: "نحن نقوم بحشد 80 ألف عنصر من قوات الدرك والشرطة استعدادا للاحتجاجات الواسعة التي من المتوقع تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد"، معتبرا أن هذه المظاهرات "لا تمت بأي صلة لروح الوعي المدني"، إذ استغلت قوى يسارية متطرفة "شديدة العنف" المبادرة، مشيرا إلى أن المظاهرات الآن أصبحت بمثابة عمل من أعمال تطرف المجتمع.
واتهم ريتيللو زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، جان لوك ميلينشون، بالتحريض على المشاركة في حركة "اقطعوا كل شيء"، معتبراً أن دعوته تسهم في تصعيد التوتر.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أشارت إلى تزايد الدعوات لمقاطعة شاملة وغير محددة المدة في فرنسا، بدءًا من 10 سبتمبر/أيلول، احتجاجا على سياسات التقشف التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала