https://sarabic.ae/20250910/فرنسا-تعلن-توقيف-200-شخص-لمواجهة-حركة-لنغلق-كل-شيء-1104695655.html
فرنسا تعلن توقيف 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"
فرنسا تعلن توقيف 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"
سبوتنيك عربي
قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة أوقفت نحو 200 شخص في أنحاء البلاد، في إطار مواجهة حركة اجتماعية باسم "لنغلق كل شيء"،... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T10:14+0000
2025-09-10T10:14+0000
2025-09-10T10:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_65e572f58915204c943d54094760822b.jpg
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذه المستجدات تأتي وسط أزمة سياسية حادة، حيث أعلنت السلطات الأمنية الفرنسية اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد التي ستشهد تنظيم مئات الفعاليات والاحتجاجات.وأوضح روتايو، خلال مؤتمر صحفي عند الساعة العاشرة، أن توقيف نحو 200 شخص في أنحاء فرنسا جاء خلال "عمليات فك الحواجز" المرتبطة بتحرك "لنغلق كل شيء".وأفادت شرطة باريس بأنه تم توقيف 132 شخصًا في منطقة باريس الكبرى، فيما اتهم الوزير المستقيل ورئيس حزب الجمهوريين (LR) مرة أخرى "التيار اليساري المتطرف" بمحاولة "الاستيلاء على هذه التعبئة" التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن، الثلاثاء، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو المستقيل بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "عيّن رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون]، السيد سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار موازنة الدولة وبناء الاتفاقيات الأساسية لقرارات الأشهر المقبلة".وأضاف: "وبعد هذه المناقشات، سيكون من مسؤولية رئيس الوزراء الجديد [سيباستيان ليكورنو] اقتراح حكومة على رئيس الجمهورية".في وقت سابق يوم الثلاثاء، قدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عنها الاثنين الماضي بأغلبية 376 صوتا.
https://sarabic.ae/20250908/عشية-الإحتجاجاتفرنسا-تعلن-نشر-80-ألف-عنصر-أمن-للحفاظ-على-النظام-1104637480.html
https://sarabic.ae/20250902/إصابة-4-أشخاص-إثر-هجوم-بسكين-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا--1104427845.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_950d7cb87720d23013eb9655e3d74ec9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
فرنسا تعلن توقيف 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"
10:14 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 10:15 GMT 10.09.2025)
قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة أوقفت نحو 200 شخص في أنحاء البلاد، في إطار مواجهة حركة اجتماعية باسم "لنغلق كل شيء"، والتي كانت قد انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذه المستجدات تأتي وسط أزمة سياسية حادة
، حيث أعلنت السلطات الأمنية الفرنسية اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد التي ستشهد تنظيم مئات الفعاليات والاحتجاجات.
وأوضح روتايو، خلال مؤتمر صحفي عند الساعة العاشرة، أن توقيف نحو 200 شخص في أنحاء فرنسا جاء خلال "عمليات فك الحواجز" المرتبطة بتحرك "لنغلق كل شيء".
وأفادت شرطة باريس بأنه تم توقيف 132 شخصًا في منطقة باريس الكبرى، فيما اتهم الوزير المستقيل ورئيس حزب الجمهوريين (LR) مرة أخرى "التيار اليساري المتطرف" بمحاولة "الاستيلاء على هذه التعبئة" التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن، الثلاثاء، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو المستقيل بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "عيّن رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون]، السيد سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار موازنة الدولة وبناء الاتفاقيات الأساسية لقرارات الأشهر المقبلة".
وأضاف: "وبعد هذه المناقشات، سيكون من مسؤولية رئيس الوزراء الجديد [سيباستيان ليكورنو] اقتراح حكومة على رئيس الجمهورية".
في وقت سابق يوم الثلاثاء، قدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عنها الاثنين الماضي بأغلبية 376 صوتا.