https://sarabic.ae/20250910/فرنسا-تعلن-توقيف-200-شخص-لمواجهة-حركة-لنغلق-كل-شيء-1104695655.html

فرنسا تعلن توقيف 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"

فرنسا تعلن توقيف 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"

سبوتنيك عربي

قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة أوقفت نحو 200 شخص في أنحاء البلاد، في إطار مواجهة حركة اجتماعية باسم "لنغلق كل شيء"،... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T10:14+0000

2025-09-10T10:14+0000

2025-09-10T10:15+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_65e572f58915204c943d54094760822b.jpg

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذه المستجدات تأتي وسط أزمة سياسية حادة، حيث أعلنت السلطات الأمنية الفرنسية اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد التي ستشهد تنظيم مئات الفعاليات والاحتجاجات.وأوضح روتايو، خلال مؤتمر صحفي عند الساعة العاشرة، أن توقيف نحو 200 شخص في أنحاء فرنسا جاء خلال "عمليات فك الحواجز" المرتبطة بتحرك "لنغلق كل شيء".وأفادت شرطة باريس بأنه تم توقيف 132 شخصًا في منطقة باريس الكبرى، فيما اتهم الوزير المستقيل ورئيس حزب الجمهوريين (LR) مرة أخرى "التيار اليساري المتطرف" بمحاولة "الاستيلاء على هذه التعبئة" التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن، الثلاثاء، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو المستقيل بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "عيّن رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون]، السيد سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار موازنة الدولة وبناء الاتفاقيات الأساسية لقرارات الأشهر المقبلة".وأضاف: "وبعد هذه المناقشات، سيكون من مسؤولية رئيس الوزراء الجديد [سيباستيان ليكورنو] اقتراح حكومة على رئيس الجمهورية".في وقت سابق يوم الثلاثاء، قدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عنها الاثنين الماضي بأغلبية 376 صوتا.

https://sarabic.ae/20250908/عشية-الإحتجاجاتفرنسا-تعلن-نشر-80-ألف-عنصر-أمن-للحفاظ-على-النظام-1104637480.html

https://sarabic.ae/20250902/إصابة-4-أشخاص-إثر-هجوم-بسكين-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا--1104427845.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا