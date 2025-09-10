عربي
أمساليوم
بث مباشر
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مؤكدًا أن البئر ستدخل الخدمة...
جاء ذلك خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، حيث أشار مدبولي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تابع مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، آخر تطورات قطاع الطاقة، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية". وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي، اطمئن خلال اللقاء على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتخفيض مديونياتهم.كما أشار مدبولي إلى أن "الحكومة أبرمت اتفاقيات مع كبرى شركات التعدين لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، على غرار ما يحدث في قطاعي البترول والغاز".وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة "شل" مصر، داليا الجابري.أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع شركة "إيني" الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها مدير عام "إيني" في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي "بي بي" البريطانية و"قطر إنرجي"، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.وشملت الاتفاقية الرابعة التعاون مع شركة "أركيوس إنرجي" العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي، التي تمثل شراكة بين "بي بي" البريطانية و"إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مؤكدًا أن البئر ستدخل الخدمة على الفور، ما يسهم في تقليل فاتورة استيراد الغاز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، حيث أشار مدبولي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تابع مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، آخر تطورات قطاع الطاقة، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية".

وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي، اطمئن خلال اللقاء على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتخفيض مديونياتهم.

وأضاف رئيس الوزراء المصري: "نشهد باستمرار أخبارًا عن استكشافات جديدة، وهو ما يعزز إنتاج مصر المحلي من الطاقة، ويقلل الاعتماد على الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية".

حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مصر تعلن تشغيل بئري غاز جديدين في البحر المتوسط
29 أغسطس, 13:09 GMT
كما أشار مدبولي إلى أن "الحكومة أبرمت اتفاقيات مع كبرى شركات التعدين لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، على غرار ما يحدث في قطاعي البترول والغاز".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، قد شهد نهاية الشهر الماضي، توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعدد من كُبريات الشركات العالمية، للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 340 مليون دولار وحفر 10 آبار، في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة "شل" مصر، داليا الجابري.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي
26 أغسطس, 07:06 GMT
أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع شركة "إيني" الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها مدير عام "إيني" في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي "بي بي" البريطانية و"قطر إنرجي"، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع عقد مع شركة "زاروبيج" النفطية الروسية، للتنقيب في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار وحفر 4 آبار، ووقعها نائب رئيس الشركة في مصر ياسين راهليب.
وشملت الاتفاقية الرابعة التعاون مع شركة "أركيوس إنرجي" العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي، التي تمثل شراكة بين "بي بي" البريطانية و"إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.
وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
