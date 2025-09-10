https://sarabic.ae/20250910/مصر-تعلن-اكتشاف-بئر-غاز-جديدة-في-الصحراء-الغربية-بطاقة-50-مليون-قدم-مكعب-1104712092.html

مصر تعلن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن اكتشاف بئر غاز جديدة في الصحراء الغربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مؤكدًا أن البئر ستدخل الخدمة...

جاء ذلك خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، حيث أشار مدبولي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تابع مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، آخر تطورات قطاع الطاقة، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية". وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي، اطمئن خلال اللقاء على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتخفيض مديونياتهم.كما أشار مدبولي إلى أن "الحكومة أبرمت اتفاقيات مع كبرى شركات التعدين لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، على غرار ما يحدث في قطاعي البترول والغاز".وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة "شل" مصر، داليا الجابري.أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع شركة "إيني" الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها مدير عام "إيني" في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي "بي بي" البريطانية و"قطر إنرجي"، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.وشملت الاتفاقية الرابعة التعاون مع شركة "أركيوس إنرجي" العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي، التي تمثل شراكة بين "بي بي" البريطانية و"إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

