مصر تعلن تشغيل بئري غاز جديدين في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر إضافة بئرين جديدين إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، مشيرة إلى إلى أن إجمالي إنتاجهما يصل إلى 60 مليون قدم... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T13:09+0000
2025-08-29T13:09+0000
2025-08-29T13:09+0000
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن البئر "سفاير ساوث سينترال دي بي" يعد الثالث ضمن آبار المرحلة الـ11 من مشروع "غرب دلتا النيل العميقة"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الجمعة.وأوضحت الوزارة أن البئر بدأ الإنتاج بنحو 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا و800 برميل متكثفات، بما يعادل 9400 برميل مكافئ يوميا.وبحسب الوزارة، فقد أعادت الشركة تشغيل بئر "سكارب دي 4" بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 1700 برميل مكافئ.وقبل أيام، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط".وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الآونة الأخيرة، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، ما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.
مصر تعلن تشغيل بئري غاز جديدين في البحر المتوسط
أعلنت مصر إضافة بئرين جديدين إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، مشيرة إلى إلى أن إجمالي إنتاجهما يصل إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن البئر "سفاير ساوث سينترال دي بي" يعد الثالث ضمن آبار المرحلة الـ11 من مشروع "غرب دلتا النيل العميقة"، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" المصرية، اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أن البئر بدأ الإنتاج
بنحو 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا و800 برميل متكثفات، بما يعادل 9400 برميل مكافئ يوميا.
وبحسب الوزارة، فقد أعادت الشركة تشغيل بئر "سكارب دي 4" بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 1700 برميل مكافئ.
وأشارت الصحيفة إلى قول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المرحلتين الـ10 والـ11 للمشروع، تمثلان ثمرة الحوافز والإجراءات الحكومية، التي عززت ثقة المستثمرين وسرّعت وتيرة تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات الجديدة.
وقبل أيام، أكد وزير البترول
المصري كريم بدوي، أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط".
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الآونة الأخيرة، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، ما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.