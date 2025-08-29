https://sarabic.ae/20250829/مصر-تعلن-تشغيل-بئري-غاز-جديدين-في-البحر-المتوسط-1104276064.html

مصر تعلن تشغيل بئري غاز جديدين في البحر المتوسط

مصر تعلن تشغيل بئري غاز جديدين في البحر المتوسط

أعلنت مصر إضافة بئرين جديدين إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، مشيرة إلى إلى أن إجمالي إنتاجهما يصل إلى 60 مليون قدم... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن البئر "سفاير ساوث سينترال دي بي" يعد الثالث ضمن آبار المرحلة الـ11 من مشروع "غرب دلتا النيل العميقة"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الجمعة.وأوضحت الوزارة أن البئر بدأ الإنتاج بنحو 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا و800 برميل متكثفات، بما يعادل 9400 برميل مكافئ يوميا.وبحسب الوزارة، فقد أعادت الشركة تشغيل بئر "سكارب دي 4" بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 1700 برميل مكافئ.وقبل أيام، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط".وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الآونة الأخيرة، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، ما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.

