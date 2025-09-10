https://sarabic.ae/20250910/وسائل-إعلام-غموض-حول-قرار-سفر-نتنياهو-إلى-الأمم-المتحدة-دون-صحفيين-1104697716.html
وسائل إعلام: غموض حول قرار سفر نتنياهو إلى الأمم المتحدة دون صحفيين
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصحفيين لن يرافقوه على متن طائرته الرسمية خلال رحلته المقبلة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح المكتب أن القرار جاء بسبب "ترتيبات تقنية تتعلق بالمقاعد والأمن"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.ولفت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة وصفت بأنها غير معتادة، مشيرة إلى أنه جرت العادة على مرافقة الصحفيين لرئيس الوزراء في مثل هذه الزيارات الرسمية.ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط ترقب لمواقفه بشأن الأوضاع الإقليمية والعلاقات الدولية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وأخير قطر، إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما، وتتزرع بحماية أمنها القومي، بينما تؤكد الدول المستهدفة أن ما تقوم به تل أبيب انتهاكا لسيادتها.
