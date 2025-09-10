وسائل إعلام: غموض حول قرار سفر نتنياهو إلى الأمم المتحدة دون صحفيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/وسائل-إعلام-غموض-حول-قرار-سفر-نتنياهو-إلى-الأمم-المتحدة-دون-صحفيين-1104697716.html
وسائل إعلام: غموض حول قرار سفر نتنياهو إلى الأمم المتحدة دون صحفيين
وسائل إعلام: غموض حول قرار سفر نتنياهو إلى الأمم المتحدة دون صحفيين
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصحفيين لن يرافقوه على متن طائرته الرسمية خلال رحلته المقبلة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T11:25+0000
2025-09-10T11:25+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وأوضح المكتب أن القرار جاء بسبب "ترتيبات تقنية تتعلق بالمقاعد والأمن"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.ولفت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة وصفت بأنها غير معتادة، مشيرة إلى أنه جرت العادة على مرافقة الصحفيين لرئيس الوزراء في مثل هذه الزيارات الرسمية.ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط ترقب لمواقفه بشأن الأوضاع الإقليمية والعلاقات الدولية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وأخير قطر، إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما، وتتزرع بحماية أمنها القومي، بينما تؤكد الدول المستهدفة أن ما تقوم به تل أبيب انتهاكا لسيادتها.
https://sarabic.ae/20250908/نتنياهو-يتذرع-بحدث-أمني-في-القدس-لعدم-حضور-جلسة-محاكمته-1104616693.html
https://sarabic.ae/20250910/قطر-توجه-رسالة-للأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-مقرات-سكنية-لـحماس-في-الدوحة-1104694642.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, بنيامين نتنياهو

وسائل إعلام: غموض حول قرار سفر نتنياهو إلى الأمم المتحدة دون صحفيين

11:25 GMT 10.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصحفيين لن يرافقوه على متن طائرته الرسمية خلال رحلته المقبلة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح المكتب أن القرار جاء بسبب "ترتيبات تقنية تتعلق بالمقاعد والأمن"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
نتنياهو يتذرع بحدث أمني في القدس لعدم حضور جلسة محاكمته
8 سبتمبر, 09:25 GMT
ولفت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة وصفت بأنها غير معتادة، مشيرة إلى أنه جرت العادة على مرافقة الصحفيين لرئيس الوزراء في مثل هذه الزيارات الرسمية.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط ترقب لمواقفه بشأن الأوضاع الإقليمية والعلاقات الدولية.
مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لـ"حماس" في الدوحة
09:51 GMT
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب.
كما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وأخير قطر، إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما، وتتزرع بحماية أمنها القومي، بينما تؤكد الدول المستهدفة أن ما تقوم به تل أبيب انتهاكا لسيادتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала