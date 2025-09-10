7 مصابين إثر انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/7-مصابين-إثر-انفجار-بقاعدة-عسكرية-في-كوريا-الجنوبية-1104685193.html
7 مصابين إثر انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية
7 مصابين إثر انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أصيب سبعة أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انفجار هز قاعدة عسكرية في مدينة باجو الواقعة على الحدود الشمالية لكوريا الجنوبية، وفقا لما أعلنه مسؤولون محليون. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T07:38+0000
2025-09-10T07:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101702/63/1017026365_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1612b7e5ff0c0f7c97b79791b1f14153.jpg
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الانفجار وقع حوالي الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) في القاعدة العسكرية بالمدينة، شمال غرب العاصمة سيئول.وكان رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، قد صرح في أغسطس/ آب الماضي، بأنه "من الصعب الاستجابة بسهولة لطلب واشنطن بشأن منح القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده مرونة استراتيجية أوسع"، لكنه شدد على أن "مناقشة دور هذه القوات في المستقبل أمر ضروري".وأوضح لي، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة من طوكيو إلى واشنطن، قبيل قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط لبحث قضايا متعددة، على رأسها الأمن وتقاسم تكاليف الدفاع والمفاوضات التجارية.وتضم كوريا الجنوبية نحو 28,500 جندي أمريكي، وتسعى واشنطن إلى توسيع مهمتهم في إطار استراتيجيتها لمواجهة الصين، غير أن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، أكد أن "سيئول لا تستطيع الموافقة بسهولة على هذه الخطوة"، داعيا إلى "حوار استراتيجي يحدد مهام القوات على المدى الطويل".
https://sarabic.ae/20250906/كوريا-الجنوبية-تبحث-أزمة-احتجاز-مئات-من-مواطنيها-في-أمريكا-1104568814.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101702/63/1017026365_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_494f934c577e639331cba1c35790e80a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

7 مصابين إثر انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

07:38 GMT 10.09.2025
© Sputnik . DVIDSHUBكوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Sputnik . DVIDSHUB
تابعنا عبر
أصيب سبعة أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انفجار هز قاعدة عسكرية في مدينة باجو الواقعة على الحدود الشمالية لكوريا الجنوبية، وفقا لما أعلنه مسؤولون محليون.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الانفجار وقع حوالي الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) في القاعدة العسكرية بالمدينة، شمال غرب العاصمة سيئول.
وأضافت الوكالة أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادث بعد ورود بلاغ يفيد بانفجار مادة متفجرة تُستخدم لأغراض تدريبية.
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
كوريا الجنوبية تبحث أزمة احتجاز مئات من مواطنيها في أمريكا
6 سبتمبر, 09:50 GMT
وكان رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، قد صرح في أغسطس/ آب الماضي، بأنه "من الصعب الاستجابة بسهولة لطلب واشنطن بشأن منح القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده مرونة استراتيجية أوسع"، لكنه شدد على أن "مناقشة دور هذه القوات في المستقبل أمر ضروري".
وأوضح لي، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة من طوكيو إلى واشنطن، قبيل قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط لبحث قضايا متعددة، على رأسها الأمن وتقاسم تكاليف الدفاع والمفاوضات التجارية.
وتضم كوريا الجنوبية نحو 28,500 جندي أمريكي، وتسعى واشنطن إلى توسيع مهمتهم في إطار استراتيجيتها لمواجهة الصين، غير أن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، أكد أن "سيئول لا تستطيع الموافقة بسهولة على هذه الخطوة"، داعيا إلى "حوار استراتيجي يحدد مهام القوات على المدى الطويل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала