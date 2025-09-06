https://sarabic.ae/20250906/كوريا-الجنوبية-تبحث-أزمة-احتجاز-مئات-من-مواطنيها-في-أمريكا-1104568814.html
أعربت كوريا الجنوبية، عن "قلقها وأسفها" إزاء مداهمة واسعة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في موقع بناء مصنع بطاريات بولاية جورجيا، تديره شركتا "هيونداي موتور"
وقالت وزارة الخارجية في سيئول، أمس الجمعة، إن العملية أسفرت عن احتجاز نحو 450 عاملا، بينهم أكثر من 30 كوريا جنوبيا، في إطار تحقيق يتعلق بعمالة غير موثقة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، لي جاي وونغ، أن "الأنشطة الاقتصادية لشركاتنا وحقوق مواطنينا لا يجب أن تُنتهك بشكل غير عادل"، مشيرا إلى أن سيئول أبلغت واشنطن قلقها عبر السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. وأضافت الوزارة أنها أرسلت مسؤولين من السفارة والقنصليات في واشنطن وأتلانتا إلى الموقع، وشكلت فريق عمل لمتابعة القضية والتعامل مع التطورات ميدانيا.
أعربت كوريا الجنوبية، عن "قلقها وأسفها" إزاء مداهمة واسعة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في موقع بناء مصنع بطاريات بولاية جورجيا، تديره شركتا "هيونداي موتور" و"إل جي إنرجي سوليوشن" الكوريتان الجنوبيتان.
وقالت وزارة الخارجية في سيئول، أمس الجمعة، إن العملية أسفرت عن احتجاز نحو 450 عاملا، بينهم أكثر من 30 كوريا جنوبيا، في إطار تحقيق يتعلق بعمالة غير موثقة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، لي جاي وونغ، أن "الأنشطة الاقتصادية لشركاتنا وحقوق مواطنينا لا يجب أن تُنتهك بشكل غير عادل"، مشيرا إلى أن سيئول أبلغت واشنطن قلقها عبر السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضافت الوزارة أنها أرسلت مسؤولين من السفارة والقنصليات في واشنطن وأتلانتا إلى الموقع، وشكلت فريق عمل لمتابعة القضية والتعامل مع التطورات ميدانيا.