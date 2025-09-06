عربي
كوريا الجنوبية تبحث أزمة احتجاز مئات من مواطنيها في أمريكا
كوريا الجنوبية تبحث أزمة احتجاز مئات من مواطنيها في أمريكا
كوريا الجنوبية تبحث أزمة احتجاز مئات من مواطنيها في أمريكا

09:50 GMT 06.09.2025
© Sputnik . Maria Plotnikova
سيئول، كوريا الجنوبية
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
سيئول، كوريا الجنوبية
© Sputnik . Maria Plotnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعربت كوريا الجنوبية، عن "قلقها وأسفها" إزاء مداهمة واسعة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في موقع بناء مصنع بطاريات بولاية جورجيا، تديره شركتا "هيونداي موتور" و"إل جي إنرجي سوليوشن" الكوريتان الجنوبيتان.
وقالت وزارة الخارجية في سيئول، أمس الجمعة، إن العملية أسفرت عن احتجاز نحو 450 عاملا، بينهم أكثر من 30 كوريا جنوبيا، في إطار تحقيق يتعلق بعمالة غير موثقة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، لي جاي وونغ، أن "الأنشطة الاقتصادية لشركاتنا وحقوق مواطنينا لا يجب أن تُنتهك بشكل غير عادل"، مشيرا إلى أن سيئول أبلغت واشنطن قلقها عبر السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب الموافقة على طلب واشنطن بشأن قواتها لدينا
25 أغسطس, 09:02 GMT
وأضافت الوزارة أنها أرسلت مسؤولين من السفارة والقنصليات في واشنطن وأتلانتا إلى الموقع، وشكلت فريق عمل لمتابعة القضية والتعامل مع التطورات ميدانيا.
