رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب الموافقة على طلب واشنطن بشأن قواتها لدينا
رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب الموافقة على طلب واشنطن بشأن قواتها لدينا
صرح رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأحد، أنه "من الصعب الاستجابة بسهولة لطلب واشنطن بشأن منح القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده مرونة استراتيجية أوسع"، لكنه شدد على أن "مناقشة دور هذه القوات في المستقبل أمر ضروري".
وأوضح لي، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة من طوكيو إلى واشنطن، قبيل قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يخطط لبحث قضايا متعددة، على رأسها الأمن وتقاسم تكاليف الدفاع والمفاوضات التجارية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتضم كوريا الجنوبية نحو 28,500 جندي أمريكي، وتسعى واشنطن إلى توسيع مهمتهم في إطار استراتيجيتها لمواجهة الصين، غير أن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، أكد أن "سيئول لا تستطيع الموافقة بسهولة على هذه الخطوة"، داعيا إلى "حوار استراتيجي يحدد مهام القوات على المدى الطويل".وأشار لي إلى أن قمته مع ترامب ستتطرق أيضا للملفات الاقتصادية، خاصة بعد اتفاق تقليص الرسوم الجمركية من 25% إلى 15% مقابل تعهد سيئول باستثمارات ضخمة في أمريكا تبلغ 350 مليار دولار، وهو اتفاق ما زالت بعض تفاصيله موضع خلاف.كما وصف رئيس كوريا الجنوبية مراجعة الاتفاق النووي الثنائي بأنها أولوية في السياسة الخارجية، متوقعا أن "تكون المفاوضات مع واشنطن صعبة، لكنها ستفضي إلى نتائج "واقعية ومعقولة"، مؤكدا عزمه على حماية المصالح الوطنية الكورية الجنوبية.
صرح رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأحد، أنه "من الصعب الاستجابة بسهولة لطلب واشنطن بشأن منح القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده مرونة استراتيجية أوسع"، لكنه شدد على أن "مناقشة دور هذه القوات في المستقبل أمر ضروري".
وتضم كوريا الجنوبية نحو 28,500 جندي أمريكي، وتسعى واشنطن إلى توسيع مهمتهم في إطار استراتيجيتها لمواجهة الصين، غير أن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، أكد أن "سيئول لا تستطيع الموافقة بسهولة على هذه الخطوة"، داعيا إلى "حوار استراتيجي يحدد مهام القوات على المدى الطويل".
وأشار لي إلى أن قمته مع ترامب ستتطرق أيضا للملفات الاقتصادية، خاصة بعد اتفاق تقليص الرسوم الجمركية من 25% إلى 15% مقابل تعهد سيئول باستثمارات ضخمة في أمريكا تبلغ 350 مليار دولار، وهو اتفاق ما زالت بعض تفاصيله موضع خلاف.
كما وصف رئيس كوريا الجنوبية مراجعة الاتفاق النووي الثنائي بأنها أولوية في السياسة الخارجية، متوقعا أن "تكون المفاوضات مع واشنطن صعبة، لكنها ستفضي إلى نتائج "واقعية ومعقولة"، مؤكدا عزمه على حماية المصالح الوطنية الكورية الجنوبية.