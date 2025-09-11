https://sarabic.ae/20250911/الجيش-السعودي-يعلن-انتهاء-مشاركته-في-تمرين-النجم-الساطع-2025-بمصر-1104765097.html
الجيش السعودي يعلن انتهاء مشاركته في تمرين "النجم الساطع 2025" بمصر
2025-09-11T20:49+0000
2025-09-11T20:49+0000
2025-09-11T20:49+0000
وشارك الفريق الركن فهد الجهني، رئيس أركان القوات البرية الملكية السعودية، في فعاليات التمرين، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس.وشهد اليوم الختامي تنفيذ فرضيات قتالية بالآليات والمدرعات وعمليات لمواجهة التنظيمات الإرهابية.وشمل التمرين تدريبات على مهام الاستطلاع والرماية بالذخيرة الحية والإنزال المظلي التكتيكي، بجانب "قفزة الصداقة"، التي حملت أعلام الدول المشاركة.ولفتت الصحيفة إلى أن مشاركة السعودية في التمرين تعكس حرصها على رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
اختتمت القوات السعودية مشاركتها في تمرين "النجم الساطع 2025"، الذي استضافته مصر، بمشاركة قوات عسكرية من دول عدة عربية وأجنبية.
وشارك الفريق الركن فهد الجهني، رئيس أركان القوات البرية الملكية السعودية، في فعاليات التمرين، حسبما ذكرت صحيفة
"الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس.
وشهد اليوم الختامي تنفيذ فرضيات قتالية بالآليات والمدرعات وعمليات لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
22 أكتوبر 2024, 10:56 GMT
وشمل التمرين تدريبات على مهام الاستطلاع والرماية بالذخيرة الحية والإنزال المظلي التكتيكي، بجانب "قفزة الصداقة"، التي حملت أعلام الدول المشاركة.
ونفذت البحرية الملكية السعودية عمليات إبرار واقتحام ساحلي وتشكيلات بحرية
مصحوبة برماية حية، تضمنت التمهيد بالنيران وتطهير وتأمين الشواطئ.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشاركة السعودية
في التمرين تعكس حرصها على رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.