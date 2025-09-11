https://sarabic.ae/20250911/الحكومة-اللبنانية-تقر-اتفاقا-مع-ستارلينك-التي-يملكها-إيلون-ماسك-1104755086.html
الحكومة اللبنانية تقر اتفاقا مع "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك
الحكومة اللبنانية تقر اتفاقا مع "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، منح شركة "ستارلينك" لصاحبها الملياردير إيلون ماسك، ترخيصا لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في البلاد، بعد... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T15:57+0000
2025-09-11T15:57+0000
2025-09-11T15:57+0000
لبنان
أخبار لبنان
إيلون ماسك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092632238_0:0:1071:603_1920x0_80_0_0_a7e036582b35e2e72db31faa5c74c064.jpg
وجاءت الموافقة بعد تأجيل سابق بسبب خلافات حول أولويات جدول الأعمال، قبل أن يُعاد طرح الملف ويحظى بموافقة المجلس.وأثار القرار تحفظات عدد من النواب والهيئات القانونية، الذين رأوا أن "منح الترخيص يحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب وفق المادة 89 من الدستور"، محذرين من "إمكانية الطعن به أمام مجلس شورى الدولة ومن مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بالبيانات والسيادة على الاتصالات"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.في المقابل، استند وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج، إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، التي أكدت أن "الترخيص يمكن منحه بمرسوم حكومي ولا يخضع لقانون الشراء العام".
https://sarabic.ae/20250619/انفجار-هائل-لمركبة-سبيس-إكس-خلال-الاختبار-فيديو--1101815332.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092632238_68:0:1020:714_1920x0_80_0_0_321317d5466b3a902f3ccd3cb50faa16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إيلون ماسك, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إيلون ماسك, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الحكومة اللبنانية تقر اتفاقا مع "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك
أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، منح شركة "ستارلينك" لصاحبها الملياردير إيلون ماسك، ترخيصا لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في البلاد، بعد أسابيع من نقاشات داخل البرلمان واللجان الحكومية والهيئات الرقابية.
وجاءت الموافقة بعد تأجيل سابق بسبب خلافات حول أولويات جدول الأعمال، قبل أن يُعاد طرح الملف ويحظى بموافقة المجلس.
وأثار القرار تحفظات عدد من النواب والهيئات القانونية، الذين رأوا أن "منح الترخيص يحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب وفق المادة 89 من الدستور"، محذرين من "إمكانية الطعن به أمام مجلس شورى الدولة ومن مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بالبيانات والسيادة على الاتصالات"، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
في المقابل، استند وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج، إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، التي أكدت أن "الترخيص يمكن منحه بمرسوم حكومي ولا يخضع لقانون الشراء العام".