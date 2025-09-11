https://sarabic.ae/20250911/الخارجية-الإيرانية-التهديدات-الأوروبية-لن-تحقق-أهدافها-وإسرائيل-تهديد-للأمن-الإقليمي-1104733772.html

الخارجية الإيرانية: التهديدات الأوروبية لن تحقق أهدافها وإسرائيل تهديد للأمن الإقليمي

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الدول الأوروبية لن تجني أي نتائج من خلال التهديدات، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لن يقدم حلولا... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس اليوم الخميس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة تبني آليات جديدة للتعاون مع إيران.وفي سياق منفصل، أدان عراقجي بشدة الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطر، واصفا إياها بجزء من سلسلة اعتداءات إسرائيلية تشمل إيران واليمن وفلسطين. وأعرب عراقجي عن تقديره لموقف تونس الداعم لإيران في إدانة الهجوم الإسرائيلي، مشيدا بتضامنها مع الشعب الإيراني. كما سلط الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين إيران وتونس، معلنا توصل الطرفين إلى اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، الرعاية الصحية، والعلوم، والثقافة. وأشار عراقجي إلى أن البلدين اتفقا على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما. وأوضح عراقجي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول"، مشيرا إلى أن أي "دخول المفتشين يتطلب مفاوضات لاحقة بناء على التقارير التي ستقدمها إيران، لتحديد طبيعة وتوقيت هذا الوصول".وأشار الوزير إلى أن "الاتفاق يعترف بشكل صريح بقانون مجلس الشورى الإيراني، الذي ينظم التعاون مع الوكالة"، مؤكدًا أن "أي خطوات ستتم وفقا لهذا الإطار القانوني". وأضاف أن "الوثيقة تعترف أيضا بمسار المصادقة المحدد من قبل البرلمان، والذي يشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي إجراءات تتعلق بالتعاون مع الوكالة".وختم عراقجي بالتأكيد أن "إيران ستواصل تنسيق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لهذا المسار، مع الالتزام بالضوابط التي يفرضها القانون الإيراني".

