https://sarabic.ae/20250911/الخارجية-الإيرانية-التهديدات-الأوروبية-لن-تحقق-أهدافها-وإسرائيل-تهديد-للأمن-الإقليمي-1104733772.html
الخارجية الإيرانية: التهديدات الأوروبية لن تحقق أهدافها وإسرائيل تهديد للأمن الإقليمي
الخارجية الإيرانية: التهديدات الأوروبية لن تحقق أهدافها وإسرائيل تهديد للأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الدول الأوروبية لن تجني أي نتائج من خلال التهديدات، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لن يقدم حلولا... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T09:09+0000
2025-09-11T09:09+0000
2025-09-11T09:09+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تونس اليوم
أخبار قطر اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
وأوضح عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس اليوم الخميس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة تبني آليات جديدة للتعاون مع إيران.وفي سياق منفصل، أدان عراقجي بشدة الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطر، واصفا إياها بجزء من سلسلة اعتداءات إسرائيلية تشمل إيران واليمن وفلسطين. وأعرب عراقجي عن تقديره لموقف تونس الداعم لإيران في إدانة الهجوم الإسرائيلي، مشيدا بتضامنها مع الشعب الإيراني. كما سلط الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين إيران وتونس، معلنا توصل الطرفين إلى اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، الرعاية الصحية، والعلوم، والثقافة. وأشار عراقجي إلى أن البلدين اتفقا على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما. وأوضح عراقجي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول"، مشيرا إلى أن أي "دخول المفتشين يتطلب مفاوضات لاحقة بناء على التقارير التي ستقدمها إيران، لتحديد طبيعة وتوقيت هذا الوصول".وأشار الوزير إلى أن "الاتفاق يعترف بشكل صريح بقانون مجلس الشورى الإيراني، الذي ينظم التعاون مع الوكالة"، مؤكدًا أن "أي خطوات ستتم وفقا لهذا الإطار القانوني". وأضاف أن "الوثيقة تعترف أيضا بمسار المصادقة المحدد من قبل البرلمان، والذي يشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي إجراءات تتعلق بالتعاون مع الوكالة".وختم عراقجي بالتأكيد أن "إيران ستواصل تنسيق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لهذا المسار، مع الالتزام بالضوابط التي يفرضها القانون الإيراني".
https://sarabic.ae/20250910/بزشكيان-يشكر-السيسي-على-جهود-مصر-في-إنجاح-اتفاق-إيران-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1104711605.html
https://sarabic.ae/20250910/روسيا-موسكو-تعتبر-طلب-إيران-الحصول-على-ضمانات-أمنية-مبررا-1104704552.html
أخبار إيران
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_83:0:1486:1052_1920x0_80_0_0_5af36a51a39f9d6cc957b0aee4304ab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار قطر اليوم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار قطر اليوم
الخارجية الإيرانية: التهديدات الأوروبية لن تحقق أهدافها وإسرائيل تهديد للأمن الإقليمي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الدول الأوروبية لن تجني أي نتائج من خلال التهديدات، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لن يقدم حلولا للخلافات.
وأوضح عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس اليوم الخميس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة تبني آليات جديدة للتعاون مع إيران.
وفي سياق منفصل، أدان عراقجي بشدة الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطر، واصفا إياها بجزء من سلسلة اعتداءات إسرائيلية تشمل إيران واليمن وفلسطين.
ووصف عراقجي إسرائيل بأنها "التهديد الأكبر للسلام والأمن في المنطقة"، محذرا تل أبيب من تكرار "تجربتها الفاشلة" بالاعتداء على إيران، وداعيا الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لمواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية.
وأعرب عراقجي
عن تقديره لموقف تونس الداعم لإيران في إدانة الهجوم الإسرائيلي، مشيدا بتضامنها مع الشعب الإيراني.
كما سلط الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين إيران وتونس، معلنا توصل الطرفين إلى اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، الرعاية الصحية، والعلوم، والثقافة.
وأشار عراقجي إلى أن البلدين اتفقا على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما.
وكان عراقجي قد أكد، أمس الأربعاء، أن "الاتفاق الجديد المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يتيح في الوقت الحالي دخول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية".
وأوضح عراقجي، خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول"، مشيرا إلى أن أي "دخول المفتشين يتطلب مفاوضات لاحقة بناء على التقارير التي ستقدمها إيران، لتحديد طبيعة وتوقيت هذا الوصول".
وأشار الوزير إلى أن "الاتفاق يعترف بشكل صريح بقانون مجلس الشورى الإيراني، الذي ينظم التعاون مع الوكالة"، مؤكدًا أن "أي خطوات ستتم وفقا لهذا الإطار القانوني".
وأضاف أن "الوثيقة تعترف أيضا بمسار المصادقة المحدد من قبل البرلمان، والذي يشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي إجراءات تتعلق بالتعاون مع الوكالة".
وختم عراقجي بالتأكيد أن "إيران
ستواصل تنسيق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لهذا المسار، مع الالتزام بالضوابط التي يفرضها القانون الإيراني".