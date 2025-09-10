روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا

عربي
ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية ونحن مع قطر بلا حدود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/روسيا-موسكو-تعتبر-طلب-إيران-الحصول-على-ضمانات-أمنية-مبررا-1104704552.html
روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا
روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا
سبوتنيك عربي
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية بعدم تكرار الضربات على... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T13:54+0000
2025-09-10T13:54+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg
وقال أوليانوف في كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت في قناته على "تلغرام": "من الضروري الآن توجيه الجهود نحو مسار بناء، يتحدث الجانب الإيراني عن ضرورة الحصول على ضمانات بعدم تعرض منشآته النووية لهجمات جديدة من إسرائيل والولايات المتحدة. ونعتبر هذا المطلب مبررًا تمامًا".ودعت موسكو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وإيران.وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، يوم أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصريإيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
https://sarabic.ae/20250909/غروسي-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-اتفقتا-على-استئناف-عمليات-التفتيش-في-البلاد-1104675086.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_51edcfb9b92c82443e6064da71db78dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا

13:54 GMT 10.09.2025
© AP Photo / VAHID SALEMIمنشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / VAHID SALEMI
تابعنا عبر
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية بعدم تكرار الضربات على منشآتها النووية مبررا.
وقال أوليانوف في كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت في قناته على "تلغرام": "من الضروري الآن توجيه الجهود نحو مسار بناء، يتحدث الجانب الإيراني عن ضرورة الحصول على ضمانات بعدم تعرض منشآته النووية لهجمات جديدة من إسرائيل والولايات المتحدة. ونعتبر هذا المطلب مبررًا تمامًا".

وأوضح أوليانوف أنه بدلا من الضغط على إيران، يمكن للدول الأعضاء في الوكالة، وخاصة الدول الصديقة والحليفة لأمريكا وإسرائيل، العمل معها للحصول على الضمان المذكور منها، بدلًا من الانحياز إلى نهجها العدواني.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
غروسي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على استئناف عمليات التفتيش في البلاد
أمس, 19:40 GMT
ودعت موسكو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وإيران.

وقال أوليانوف: "نحث الدول الأعضاء في الوكالة على الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة وإيران، من خلال التدخل في هذه العملية بخطواتها غير البناءة وغير المناسبة والمتحيزة".

وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، يوم أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقا في القاهرة بحضور وزير الخارجية المصري
إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала