روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا
روسيا: موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية مبررا
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية بعدم تكرار الضربات على منشآتها النووية مبررا.
وقال أوليانوف في كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت في قناته على "تلغرام": "من الضروري الآن توجيه الجهود نحو مسار بناء، يتحدث الجانب الإيراني عن ضرورة الحصول على ضمانات بعدم تعرض منشآته النووية لهجمات جديدة من إسرائيل والولايات المتحدة. ونعتبر هذا المطلب مبررًا تمامًا".
وأوضح أوليانوف أنه بدلا من الضغط على إيران، يمكن للدول الأعضاء في الوكالة، وخاصة الدول الصديقة والحليفة لأمريكا وإسرائيل، العمل معها للحصول على الضمان المذكور منها، بدلًا من الانحياز إلى نهجها العدواني.
ودعت موسكو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وإيران.
وقال أوليانوف: "نحث الدول الأعضاء في الوكالة على الامتناع عن محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين المدير العام للوكالة وإيران، من خلال التدخل في هذه العملية بخطواتها غير البناءة وغير المناسبة والمتحيزة".
وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، يوم أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط
استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.