الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"حزب الله" في ريف دمشق وضبط أسلحة وصواريخ

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"حزب الله" في ريف دمشق وضبط أسلحة وصواريخ

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، اليوم الخميس، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية... 11.09.2025

أخبار سوريا اليوم

أخبار حزب الله

العالم العربي

وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة بمدخل حي "المزة 86" في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء قبل الماضي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة. وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن. من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث. وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".

أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي