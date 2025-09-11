https://sarabic.ae/20250911/الصين-تدعو-واشنطن-إلى-الحذر-في-قضية-تايوان-1104724297.html
الصين تدعو واشنطن إلى توخي الحذر في تصريحاتها وأفعالها المتعلقة بتايوان
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في تصريحاتها وأفعالها المتعلقة بتايوان، مؤكداً أن هذه القضية تمس "المصالح الجوهرية" لبكين. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
العالم
وقال وانغ يي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "الولايات المتحدة يجب أن تتحلى بالحيطة، وخاصة في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للصين مثل تايوان". وأضاف أن التصريحات والإجراءات الأمريكية الأخيرة "ألحقت الضرر بحقوق الصين ومصالحها المشروعة، وتمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، ولا تساهم في تحسين العلاقات الصينية–الأمريكية".وأكد الوزير الصيني أن بكين ترفض بشكل قاطع مثل هذا السلوك.وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الدفاع الصيني دونغ جيون خلال اجتماع افتراضي مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيت، حذّر فيها من أن أي محاولة لاستخدام تايوان وسيلة لاحتواء الصين "ستبوء بالفشل".وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتشترط على أي دولة ترغب بإقامة علاقات دبلوماسية معها الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" وعدم الاعتراف باستقلال تايوان، وهو ما تلتزم به واشنطن رسمياً رغم استمرارها في تزويد تايبيه بالأسلحة والحفاظ على علاقات وثيقة معها.وقد تصاعد التوتر حول تايوان منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي للجزيرة في أغسطس 2022، والتي ردت عليها بكين بمناورات عسكرية واسعة النطاق.
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, العالم
04:28 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 04:30 GMT 11.09.2025)
