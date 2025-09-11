https://sarabic.ae/20250911/حزب-الله-ينفي-صحة-اتهام-السلطات-السورية-بشأن-اعتقال-عناصر-مرتبطة-به-1104743798.html

"حزب الله" ينفي صحة اتهام السلطات السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة به

نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، ما أوردته وزارة الداخلية السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة بالحزب في ريف دمشق الغربي. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، نفت من خلاله ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‌‏اتهامات بشأن انتماء عناصر تابعة لـ"حزب الله" جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي في سوريا.وجددت ما أعلنته سابقا بأن "حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها".أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، اليوم الخميس، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة بمدخل حي "المزة 86" في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء قبل الماضي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن. من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".

