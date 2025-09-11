"حزب الله" ينفي صحة اتهام السلطات السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة به

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/حزب-الله-ينفي-صحة-اتهام-السلطات-السورية-بشأن-اعتقال-عناصر-مرتبطة-به-1104743798.html
"حزب الله" ينفي صحة اتهام السلطات السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة به
"حزب الله" ينفي صحة اتهام السلطات السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة به
سبوتنيك عربي
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، ما أوردته وزارة الداخلية السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة بالحزب في ريف دمشق الغربي. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T12:43+0000
2025-09-11T12:43+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098086683_0:0:1047:589_1920x0_80_0_0_274b7761843c8f6de02d9c03b1113d3c.jpg
ونشرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، نفت من خلاله ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‌‏اتهامات بشأن انتماء عناصر تابعة لـ"حزب الله" جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي في سوريا.وجددت ما أعلنته سابقا بأن "حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها".أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، اليوم الخميس، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة بمدخل حي "المزة 86" في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء قبل الماضي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن. من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".
https://sarabic.ae/20250309/الأمين-العام-لحزب-الله-اللبناني-يتحدث-عن-مؤشرات-على-تقسيم-سوريا-وينفي-تدخل-الحزب-هناك-1098539894.html
https://sarabic.ae/20250818/استنفار-أمني-على-الحدود-تقارير-تحذر-من-انفجار-الأوضاع-بين-سوريا-ولبنان-1103866203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098086683_2:0:933:698_1920x0_80_0_0_28bf206d75cce0c0d21b48d207f73473.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" ينفي صحة اتهام السلطات السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة به

12:43 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Bilal Husseinمراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، ما أوردته وزارة الداخلية السورية بشأن اعتقال عناصر مرتبطة بالحزب في ريف دمشق الغربي.
ونشرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، نفت من خلاله ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‌‏اتهامات بشأن انتماء عناصر تابعة لـ"حزب الله" جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي في سوريا.
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني يتحدث عن مؤشرات على تقسيم سوريا وينفي تدخل الحزب هناك
9 مارس, 21:33 GMT
وجددت ما أعلنته سابقا بأن "حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها".
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، اليوم الخميس، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.
وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.
وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في سيارة بمدخل حي "المزة 86" في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء قبل الماضي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنان
18 أغسطس, 07:13 GMT
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن. من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.
وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".
وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала