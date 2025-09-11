https://sarabic.ae/20250911/دراسة-الطماطم-قد-تقلل-خطر-الإصابة-بمرض-خطير-1104736890.html

دراسة: الطماطم قد تقلل خطر الإصابة بمرض خطير

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الطماطم ومنتجاتها يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، إلى جانب دعم صحة الكبد بشكل عام، بفضل محتواها الغني بمضادات... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

منوعات

وأوضحت الدراسة أن الليكوبين، وهو الكاروتين المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم، يمتلك خصائص مضادة للسرطان والالتهابات، حيث يعمل على تحييد الجذور الحرة وتقليل التغيرات الخلوية التي قد تؤدي إلى تطور سرطان الكبد، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وأوصت الدراسة بإدراج الطماطم في النظام الغذائي بأشكال متنوعة، مثل تناولها طازجة في السلطات، أو مطبوخة في الصلصات والعصائر، لتعزيز امتصاص الليكوبين وزيادة فوائدها الوقائية. وإلى جانب حماية الكبد، تقدم الطماطم فوائد صحية متعددة تشمل دعم صحة القلب والأوعية الدموية، تعزيز المناعة، المساعدة في إدارة الوزن، الحفاظ على صحة البشرة، وتقوية العظام.وأكدت النتائج أن الطماطم ليست مجرد مكون طهي شهي، بل غذاء أساسي يدعم صحة الكبد ويسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة بطرق طبيعية وفعالة.

