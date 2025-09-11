عربي
وزير الخارجية الكويتي: العدوان على أي دولة من "التعاون الخليجي" يعد اعتداء على دول المجلس كافة
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الطماطم قد تقلل خطر الإصابة بمرض خطير
دراسة: الطماطم قد تقلل خطر الإصابة بمرض خطير
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الطماطم ومنتجاتها يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، إلى جانب دعم صحة الكبد بشكل عام، بفضل محتواها الغني بمضادات... 11.09.2025
مجتمع
منوعات
وأوضحت الدراسة أن الليكوبين، وهو الكاروتين المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم، يمتلك خصائص مضادة للسرطان والالتهابات، حيث يعمل على تحييد الجذور الحرة وتقليل التغيرات الخلوية التي قد تؤدي إلى تطور سرطان الكبد، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".وأوصت الدراسة بإدراج الطماطم في النظام الغذائي بأشكال متنوعة، مثل تناولها طازجة في السلطات، أو مطبوخة في الصلصات والعصائر، لتعزيز امتصاص الليكوبين وزيادة فوائدها الوقائية. وإلى جانب حماية الكبد، تقدم الطماطم فوائد صحية متعددة تشمل دعم صحة القلب والأوعية الدموية، تعزيز المناعة، المساعدة في إدارة الوزن، الحفاظ على صحة البشرة، وتقوية العظام.وأكدت النتائج أن الطماطم ليست مجرد مكون طهي شهي، بل غذاء أساسي يدعم صحة الكبد ويسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة بطرق طبيعية وفعالة.
منوعات
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الطماطم ومنتجاتها يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، إلى جانب دعم صحة الكبد بشكل عام، بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة، خاصة مادة الليكوبين، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن.
وأوضحت الدراسة أن الليكوبين، وهو الكاروتين المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم، يمتلك خصائص مضادة للسرطان والالتهابات، حيث يعمل على تحييد الجذور الحرة وتقليل التغيرات الخلوية التي قد تؤدي إلى تطور سرطان الكبد، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
طفل مع هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
9 سبتمبر, 18:25 GMT
وأشارت تجارب على الحيوانات إلى أن المكملات الغنية بالليكوبين قللت من التهاب الكبد والتليف، وهما من العوامل الرئيسية المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكبد لدى البشر.
وأوصت الدراسة بإدراج الطماطم في النظام الغذائي بأشكال متنوعة، مثل تناولها طازجة في السلطات، أو مطبوخة في الصلصات والعصائر، لتعزيز امتصاص الليكوبين وزيادة فوائدها الوقائية.
صورة لألم في الركبة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف أسباب تزايد آلام الركبة بين الشباب
8 سبتمبر, 20:49 GMT
وإلى جانب حماية الكبد، تقدم الطماطم فوائد صحية متعددة تشمل دعم صحة القلب والأوعية الدموية، تعزيز المناعة، المساعدة في إدارة الوزن، الحفاظ على صحة البشرة، وتقوية العظام.
وأكدت النتائج أن الطماطم ليست مجرد مكون طهي شهي، بل غذاء أساسي يدعم صحة الكبد ويسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة بطرق طبيعية وفعالة.
