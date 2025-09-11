عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
رئيس "مركز العرب" للرصد والتحليل: التقارب العربي الروسي يسهم بحلحلة الملفات الإقليمية

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تطرق رئيس "مركز العرب للرصد والتحليل" من السعودية الدكتور محمد العرب، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، إلى العلاقات العربية - الروسية على ضوء القمة المرتقبة.
وأكد العرب على "إصرار موسكو على تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الروسية العربية"، لافتا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لأن تكون هناك علاقة مع جامعة الدول العربية، واعضائها لإنشاء تكامل اقتصادي سياسي وفكري لقضايا المنطقة".
وشدد العرب على "مواقف روسيا المتوازنة من القضايا العربية، أنها وتريد خلق تحالف شبيه بالتحالف الصيني العربي والغربي العربي"، موضحا أننا "في عصر المصالح والعلاقات المبنية على رؤية واضحة نحو المستقبل"، آملا ان "يخرج عن القمة توصيات تستفيد منها جميع الأطراف".

وشدد العرب على أن التقارب العربي- الروسي لديه مقومات كبيرة، وقد يسهم في حلحلة بعض الملفات في المنطقة.

وأضاف: "يتم التعويل على روسيا، بأن يكون لها موقف واضح مما تفعله إسرائيل والاستهداف الأخير لدولة قطر"، معتبرا أن "ما يجمع روسيا والعالم العربي أكثر بكثير مما يجمع الغرب والعالم العربي".
ولفت رئيس "مركز العرب للرصد والتحليل"، إلى "انتهاء فكرة القطب الأوحد، لذلك التحركات الروسية- الصينية تؤكد على أننا أمام مرحلة جديدة بثلاثة أقطاب أكثر توازنا وبحثا عن السلام، ستشكل عائقا أمام الدول المارقة المتمردة، مثل إسرائيل التي تهدد بشكل واضح ثلاثة دول هي فلسطين ولبنان وسوريا، كما تهدد أجواء العراق وسماء الخليج العربي"، وفق وصفه.
وقال العرب إن "الرئيس الروسي شريك واضح ومباشر، وهذه عوامل قوة، لهذا لا يمكن إنكار قوة روسيا في المعادلة الدولية".
