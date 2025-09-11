https://sarabic.ae/20250911/صندوق-النقد-الدولي-يدعو-مصر-إلى-إصلاحات-أعمق-لدفع-النمو-الاقتصادي-1104758927.html
صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"
دعا صندوق النقد الدولي، مصر، اليوم الخميس، إلى "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T18:00+0000
دعا صندوق النقد الدولي، مصر، اليوم الخميس، إلى "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لمواكبة الزيادة السكانية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية".
وقالت رئيسة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن "السردية الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها مصر، خلال الأسبوع الحالي، يمكن أن تسهم في دفع المراجعات الأربع المتبقية ضمن برنامج "التسهيل الممدد" البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب برنامج "المرونة والاستدامة" الجديد بقيمة 1.3 مليار دولار".
وأوضحت أن "استقرار الاقتصاد الكلي يتيح لمصر الفرصة للمضي قدما في إصلاحات تحد من نقاط الضعف، وتعزز مشاركة القطاع الخاص"، وفقا للنسخة الإنجليزية
من "بوابة الأهرام" المصرية.
وأكدت كوزاك أن "المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "التسهيل الممدد" سيتم دمجهما وإنجازهما في خريف هذا العام، مع بعثة من المنتظر أن تزور القاهرة خلال الأشهر المقبلة، على أن تحدد هذه المراجعة المشتركة الدفعات التالية من البرنامج".
كما أشارت رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إلى أن "المراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة" ستجري بالتزامن مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، ولن يتم صرف الدفعات إلا بعد استيفاء متطلبات الإصلاح، إذ سيجري تقييم إجراءين أساسيين بقيمة إجمالية تقارب 274 مليون دولار".
وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الجاري، "سردية اقتصادية" جديدة حتى عام 2030، ترتكز على 5 قطاعات رئيسية قابلة للتداول، في إطار خطتها لتعزيز التنمية.