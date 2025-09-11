صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/صندوق-النقد-الدولي-يدعو-مصر-إلى-إصلاحات-أعمق-لدفع-النمو-الاقتصادي-1104758927.html
صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"
صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"
سبوتنيك عربي
دعا صندوق النقد الدولي، مصر، اليوم الخميس، إلى "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T18:00+0000
2025-09-11T18:00+0000
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102079/10/1020791062_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af43ebccacb2c5eeee40faf7b6ec49fa.jpg
وقالت رئيسة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن "السردية الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها مصر، خلال الأسبوع الحالي، يمكن أن تسهم في دفع المراجعات الأربع المتبقية ضمن برنامج "التسهيل الممدد" البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب برنامج "المرونة والاستدامة" الجديد بقيمة 1.3 مليار دولار".وأوضحت أن "استقرار الاقتصاد الكلي يتيح لمصر الفرصة للمضي قدما في إصلاحات تحد من نقاط الضعف، وتعزز مشاركة القطاع الخاص"، وفقا للنسخة الإنجليزية من "بوابة الأهرام" المصرية. وأكدت كوزاك أن "المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "التسهيل الممدد" سيتم دمجهما وإنجازهما في خريف هذا العام، مع بعثة من المنتظر أن تزور القاهرة خلال الأشهر المقبلة، على أن تحدد هذه المراجعة المشتركة الدفعات التالية من البرنامج".كما أشارت رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إلى أن "المراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة" ستجري بالتزامن مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، ولن يتم صرف الدفعات إلا بعد استيفاء متطلبات الإصلاح، إذ سيجري تقييم إجراءين أساسيين بقيمة إجمالية تقارب 274 مليون دولار".وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الجاري، "سردية اقتصادية" جديدة حتى عام 2030، ترتكز على 5 قطاعات رئيسية قابلة للتداول، في إطار خطتها لتعزيز التنمية.
https://sarabic.ae/20250531/مصر-تقترب-من-صرف-شريحة-جديدة-من-قرض-صندوق-النقد-الدولي-1101155763.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102079/10/1020791062_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8d0012dc506ddee3c8aa48874887a24f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي

صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"

18:00 GMT 11.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا صندوق النقد الدولي، مصر، اليوم الخميس، إلى "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لمواكبة الزيادة السكانية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية".
وقالت رئيسة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن "السردية الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها مصر، خلال الأسبوع الحالي، يمكن أن تسهم في دفع المراجعات الأربع المتبقية ضمن برنامج "التسهيل الممدد" البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب برنامج "المرونة والاستدامة" الجديد بقيمة 1.3 مليار دولار".
وأوضحت أن "استقرار الاقتصاد الكلي يتيح لمصر الفرصة للمضي قدما في إصلاحات تحد من نقاط الضعف، وتعزز مشاركة القطاع الخاص"، وفقا للنسخة الإنجليزية من "بوابة الأهرام" المصرية.
وأكدت كوزاك أن "المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "التسهيل الممدد" سيتم دمجهما وإنجازهما في خريف هذا العام، مع بعثة من المنتظر أن تزور القاهرة خلال الأشهر المقبلة، على أن تحدد هذه المراجعة المشتركة الدفعات التالية من البرنامج".
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مصر تقترب من صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي
31 مايو, 07:47 GMT
كما أشارت رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إلى أن "المراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة" ستجري بالتزامن مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، ولن يتم صرف الدفعات إلا بعد استيفاء متطلبات الإصلاح، إذ سيجري تقييم إجراءين أساسيين بقيمة إجمالية تقارب 274 مليون دولار".
وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الجاري، "سردية اقتصادية" جديدة حتى عام 2030، ترتكز على 5 قطاعات رئيسية قابلة للتداول، في إطار خطتها لتعزيز التنمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала