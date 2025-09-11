https://sarabic.ae/20250911/قطر-ترد-على-أنباء-إعادة-تقييم-شراكتها-الأمنية-مع-أمريكا-1104747461.html

قطر ترد على أنباء إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا

سبوتنيك عربي

ردت دولة قطر، اليوم الخميس، على تقارير إعلامية أمريكية، بشأن إعادة تقييم تعاونها الأمني مع أمريكا، واعتبرتها "محاولة لإثارة الخلاف". 11.09.2025, سبوتنيك عربي

قطر

أخبار قطر اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

وأضاف المكتب الإعلامي الدولي بقطر، في بيان له، أن "الادعاء الذي أدلى به مصدر مطّلع لوسائل إعلام أمريكية، لم يُكشف عن هويته، بأن قطر تُعيد تقييم شراكتها الأمنية مع أمريكا، عارٍ عن الصحة تمامًا".وتابع: "إنها محاولة واضحة وفاشلة لدقّ إسفين بين قطر وأمريكا، من قِبل من يستفيدون من الفوضى في المنطقة ويعارضون السلام".وأكد المكتب الإعلامي الدولي في قطر، أن "التعاون الأمني ​​بين البلدين أقوى من أي وقت مضى".وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان أول أمس الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

