قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية
تطور روسيا قنابل "غير مميتة" تمنح القوات الخاصة ميزة حاسمة أثناء العمليات، من خلال إرباك الخصم وتقليل فرص مقاومته، ما يسهم في تنفيذ المهام بأقل خسائر ممكنة. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
وتهدف هذه القنابل لإحداث انفجار ينتج عنه صوت قوي وضوء عال جدا، يربك قدرة العدو على التصرف بطريقة صحيحة ويزيد فرص إنجاز المهام الخاصة بأقل قدر من الخسائر البشرية.
