https://sarabic.ae/20250911/مسيرة-إسرائيلية-تشن-غارة-على-هدف-جنوبي-لبنان-فيديو-1104725431.html
مسيرة إسرائيلية تشن غارة على هدف جنوبي لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، دراجة نارية على الطريق بين بلدتي عين بعال والبازورية في جنوب لبنان. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T05:37+0000
2025-09-11T05:37+0000
2025-09-11T05:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
وأسفر الهجوم، وفقا لتقارير أولية، عن سقوط ضحية، وفقا لموقع "النهار" اللبناني. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان صحفي، الاثنين الماضي، أن غارات للجيش الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 5 آخرين بجروح.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.وأشار إلى أن "حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين، وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل"، وفق وصفه.ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة. وأكد أن "تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل يعتبر انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا على دولة إسرائيل". وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، دراجة نارية على الطريق بين بلدتي عين بعال والبازورية في جنوب لبنان.
وأسفر الهجوم، وفقا لتقارير أولية، عن سقوط ضحية، وفقا لموقع "النهار" اللبناني.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان صحفي، الاثنين الماضي، أن غارات للجيش الإسرائيلي
على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 5 آخرين بجروح.
وأضافت الوزارة:" أصيب مواطن بجروح جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية لبنانية.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة أهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان تم رصد عناصر من "حزب الله" داخلها والتي تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".
وأشار إلى أن "حزب الله
استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين، وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل"، وفق وصفه.
ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.
وأكد أن "تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل يعتبر انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا على دولة إسرائيل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان
، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".