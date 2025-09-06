https://sarabic.ae/20250906/عون-يدعو-الولايات-المتحدة-للضغط-على-إسرائيل-للانسحاب-من-جنوب-لبنان-1104576776.html

عون يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الولايات المتحدة، اليوم السبت، إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب. 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء، اليوم السبت، بأن عون أوضح أن ذلك سيمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية وفقا للقرار الدولي 1701.وأكدت أن دعوة الرئيس عون جاءت خلال لقائه في قصر بعبدا مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية الجنرال مايكل ليني.وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة تفعيل عمل لجنة وقف الأعمال العدائية، لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من التلال والأراضي المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين.وأشار عون إلى "أن الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، رغم الظروف الجغرافية واللوجستية الصعبة، والتي أدت إلى استشهاد 12 عسكريا خلال تنفيذ هذه المهام".وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قد أدانت، الخميس الماضي، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدة أنها خرق واضح للقرار الأممي رقم 1701.وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى أن إسرائيل "استهدفت مجددا قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي تحد علني للإرادة الدولية".‏وناشدت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، "إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، مطالبة بضمان أمن القوات بعد هذا الهجوم.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لـ"إزالة تهديدات حزب الله".

2025

