‏الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقرار الأممي 1701

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-اللبنانية-ندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-التي-تشكل-خرقا-للقرار-الأممي-1701-1104514291.html
‏الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقرار الأممي 1701
‏الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقرار الأممي 1701
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدة أنها خرق واضح للقرار الأممي رقم 1701. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T17:22+0000
2025-09-04T17:22+0000
العالم
لبنان
اسرائيل
اعتداءات
أخبار حزب الله
اليونيفيل
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104501694_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_4a062ab5f91ae735aa7af46d07cdf63e.jpg
‏وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال".وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى أن إسرائيل "استهدفت مجددا قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي تحد علني للإرادة الدولية".‏وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن "الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، بلغت 4 قتلى و17جريحا (هم 11 لبنانيا من بينهم 3 أطفال وخمسة مواطنين سوريين من بينهم طفل)، توزعوا على بلدات ياطر وشبعا والخرايب والطيبة.‏وقال أدرعي في البيان: "أغار جيش الدفاع على موقع لحزب الله في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة اعمار التنظيم، كما هاجم جيش الدفاع منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".‏وأوضح البيان أن "وجود الآليات الهندسية والكمية الصاروخية التي تم استهدافها يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وكانت قوات الطوارئ الدولية في لبنان "اليونيفيل" أيضا قد تعرضت لهجوم خطير نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية خلال محاولة القوات إزالة بعض العقبات التي كانت تعرقل وصولها إلى موقع الأمم المتحدة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان.وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، "إطلاق إسرائيل النار على عناصر من القوات الدولية "اليونيفيل" جنوبي لبنان".ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، "إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، مطالبة بضمان أمن القوات بعد هذا الهجوم.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لـ"إزالة تهديدات حزب الله".مقتل عسكريين لبنانيين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة
https://sarabic.ae/20250903/اليونيفيل-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-هجوم-خطير-على-قواتها-في-جنوب-لبنان-1104450610.html
https://sarabic.ae/20250903/فرنسا-تدعو-إسرائيل-إلى-الانسحاب-الكامل-من-لبنان-1104462511.html
https://sarabic.ae/20250827/حزب-الله-واشنطن-تريد-تحويل-لبنان-إلى-مستعمرة-أمريكية-إسرائيلية-1104212230.html
لبنان
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104501694_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_4248b124843702c82514a07e9fba188a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, لبنان, اسرائيل, اعتداءات, أخبار حزب الله, اليونيفيل, أخبار فرنسا
العالم, لبنان, اسرائيل, اعتداءات, أخبار حزب الله, اليونيفيل, أخبار فرنسا

‏الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقرار الأممي 1701

17:22 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدة أنها خرق واضح للقرار الأممي رقم 1701.
‏وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال".
وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى أن إسرائيل "استهدفت مجددا قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي تحد علني للإرادة الدولية".

وناشدت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.

قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
"اليونيفيل" تتهم إسرائيل بتنفيذ هجوم خطير على قواتها في جنوب لبنان
أمس, 06:01 GMT
‏وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن "الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، بلغت 4 قتلى و17جريحا (هم 11 لبنانيا من بينهم 3 أطفال وخمسة مواطنين سوريين من بينهم طفل)، توزعوا على بلدات ياطر وشبعا والخرايب والطيبة.

‏وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن في بيان له على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان.

‏وقال أدرعي في البيان: "أغار جيش الدفاع على موقع لحزب الله في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة اعمار التنظيم، كما هاجم جيش الدفاع منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
‌‏فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان
أمس, 12:08 GMT
‏وأوضح البيان أن "وجود الآليات الهندسية والكمية الصاروخية التي تم استهدافها يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وكانت قوات الطوارئ الدولية في لبنان "اليونيفيل" أيضا قد تعرضت لهجوم خطير نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية خلال محاولة القوات إزالة بعض العقبات التي كانت تعرقل وصولها إلى موقع الأمم المتحدة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، "إطلاق إسرائيل النار على عناصر من القوات الدولية "اليونيفيل" جنوبي لبنان".
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيلية
27 أغسطس, 19:37 GMT
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، "إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، مطالبة بضمان أمن القوات بعد هذا الهجوم.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لـ"إزالة تهديدات حزب الله".
مقتل عسكريين لبنانيين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала