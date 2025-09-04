https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-اللبنانية-ندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-التي-تشكل-خرقا-للقرار-الأممي-1701-1104514291.html

‏الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقرار الأممي 1701

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدة أنها خرق واضح للقرار الأممي رقم 1701. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

‏وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال".وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى أن إسرائيل "استهدفت مجددا قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي تحد علني للإرادة الدولية".‏وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن "الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، بلغت 4 قتلى و17جريحا (هم 11 لبنانيا من بينهم 3 أطفال وخمسة مواطنين سوريين من بينهم طفل)، توزعوا على بلدات ياطر وشبعا والخرايب والطيبة.‏وقال أدرعي في البيان: "أغار جيش الدفاع على موقع لحزب الله في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة اعمار التنظيم، كما هاجم جيش الدفاع منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".‏وأوضح البيان أن "وجود الآليات الهندسية والكمية الصاروخية التي تم استهدافها يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وكانت قوات الطوارئ الدولية في لبنان "اليونيفيل" أيضا قد تعرضت لهجوم خطير نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية خلال محاولة القوات إزالة بعض العقبات التي كانت تعرقل وصولها إلى موقع الأمم المتحدة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان.وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، "إطلاق إسرائيل النار على عناصر من القوات الدولية "اليونيفيل" جنوبي لبنان".ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، "إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، مطالبة بضمان أمن القوات بعد هذا الهجوم.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لـ"إزالة تهديدات حزب الله".مقتل عسكريين لبنانيين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة

