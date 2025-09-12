https://sarabic.ae/20250912/إصابة-إسرائيليين-اثنين-إحداهما-خطيرة-بعملية-طعن-في-القدس-1104784258.html

إصابة إسرائيليين اثنين إحداهما خطيرة بعملية طعن في القدس

إصابة إسرائيليين اثنين إحداهما خطيرة بعملية طعن في القدس

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت القناة الإسرائيلية i24news الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة إسرائيليين اثنين، إصابة أحدهما خطيرة، على خلفية عملية طعن داخل فندق ببلدة تسوفا في مدينة القدس.فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.وأوضحت نجمة داوود الحمراء إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الجاني من سكان مخيم شعفاط للاخئين في القدس الشرقية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وله سجل جنائي، وقد اعتُقل قبل نحو عقد من الزمن في إطار نشاطه القومي.وأضافت القناة أن شرطيا تواجد في الفندق لحظة وقوع الهجوم، وتحرك بسرعة، واشتبك مع المهاجم وسيطر عليه واعتقله".ويشار إلى أن هذه هي العملية الثانية التي تشهدها مدينة القدس المحتلة خلال خمسة أيام فقط، بعد إطلاق النار الذي وقع قرب مفترق راموت، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.

