إصابة إسرائيليين اثنين إحداهما خطيرة بعملية طعن في القدس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/إصابة-إسرائيليين-اثنين-إحداهما-خطيرة-بعملية-طعن-في-القدس-1104784258.html
إصابة إسرائيليين اثنين إحداهما خطيرة بعملية طعن في القدس
إصابة إسرائيليين اثنين إحداهما خطيرة بعملية طعن في القدس
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.
2025-09-12T11:50+0000
2025-09-12T11:50+0000
إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
وأفادت القناة الإسرائيلية i24news الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة إسرائيليين اثنين، إصابة أحدهما خطيرة، على خلفية عملية طعن داخل فندق ببلدة تسوفا في مدينة القدس.فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.وأوضحت نجمة داوود الحمراء إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الجاني من سكان مخيم شعفاط للاخئين في القدس الشرقية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وله سجل جنائي، وقد اعتُقل قبل نحو عقد من الزمن في إطار نشاطه القومي.وأضافت القناة أن شرطيا تواجد في الفندق لحظة وقوع الهجوم، وتحرك بسرعة، واشتبك مع المهاجم وسيطر عليه واعتقله".ويشار إلى أن هذه هي العملية الثانية التي تشهدها مدينة القدس المحتلة خلال خمسة أيام فقط، بعد إطلاق النار الذي وقع قرب مفترق راموت، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.
https://sarabic.ae/20240804/مقتل-إسرائيلية-وإصابة-3-آخرين-إثر-عملية-طعن-قرب-تل-أبيب-وتحييد-المنفذ-فيديو-1091396364.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
MIA „Rossiya Segodnya"
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار

إصابة إسرائيليين اثنين إحداهما خطيرة بعملية طعن في القدس

11:50 GMT 12.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.
وأفادت القناة الإسرائيلية i24news الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة إسرائيليين اثنين، إصابة أحدهما خطيرة، على خلفية عملية طعن داخل فندق ببلدة تسوفا في مدينة القدس.
فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مقتل إسرائيليين وإصابة 2 آخرين إثر عملية طعن قرب تل أبيب وتحييد المنفذ... فيديو
4 أغسطس 2024, 06:00 GMT
وأوضحت نجمة داوود الحمراء إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الجاني من سكان مخيم شعفاط للاخئين في القدس الشرقية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وله سجل جنائي، وقد اعتُقل قبل نحو عقد من الزمن في إطار نشاطه القومي.
وأضافت القناة أن شرطيا تواجد في الفندق لحظة وقوع الهجوم، وتحرك بسرعة، واشتبك مع المهاجم وسيطر عليه واعتقله".
ويشار إلى أن هذه هي العملية الثانية التي تشهدها مدينة القدس المحتلة خلال خمسة أيام فقط، بعد إطلاق النار الذي وقع قرب مفترق راموت، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.
