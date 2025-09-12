علماء روس يكتشفون سر الطقوس النارية لدى السكيثيين والسارماتيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يكتشفون سر الطقوس النارية لدى السكيثيين والسارماتيين
علماء روس يكتشفون سر الطقوس النارية لدى السكيثيين والسارماتيين
© Photo / © Фото : из личного архива Сергея Яценко
تابعنا عبر
درس باحثون من الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، مزارات قديمة لقبائل السكيثيين والسارماتيين، وطقوس النار والقرابين المرتبطة بها. ووفقًا لبياناتهم، كانت هذه المزارات مخصصة لأسلاف متوفين وآلهة الحرب، وكانت تُقدم فيها أيضًا قرابين بشرية.
لأول مرة، قام علماء من الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية بتحليل وتلخيص المعلومات المتعلقة بمزارات السهوب للسكيثيين والسارماتيين، التي أنشئت من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي.

وقال أستاذ قسم التاريخ ونظرية الثقافة في جامعة الدولة الروسية للعلوم الإنسانية، سيرغي ياتسينكو: "إن المزارات عادة ما تكون عبارة عن تلال دفن مستديرة الشكل محاطة بأسوار ترابية وخنادق، وتوجد في المنطقة الممتدة من جبال الأورال الجنوبية إلى نهر دنيبر".

علماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر عبادة الماشية يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
مجتمع
علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
19 مارس, 16:04 GMT
وأضاف ياتسينكو: "كقاعدة عامة، يدرس علماء الآثار تلال الدفن، أي قبور "السكيثيين" و"السارماتيين"، ولكن ليس مواقعهم ومزاراتهم. لكن القبور لا تقدم سوى معلومات محدودة عن حياة الناس. وللأسف، يصعب العثور على المزارات، فمعظمها يقع على بعد متر أو اثنين أو ثلاثة من تلال الدفن في مقبرة، وغالبًا ما يُخلط بينها وبين تلال الدفن العادية المنهوبة".
وأوضح: "أظهرت الدراسة أن مزارات السهوب، كانت تزورها مجموعات صغيرة من الناس، ربما كانت مجتمعات قريبة أو متجاورة من السكيثيين والسارماتيين. وفي معظم الحالات، كانت هذه المزارات مخصصة لعبادة الأسلاف المتوفين".

وأردف ياتسينكو: "هناك أيضًا مزارات مخصصة لإله الحرب، وهو أمر شائع لدى القبائل، وعلى سبيل المثال، عُثر على تمثال برونزي صغير لراكب على ثور في مزارة قرب مدينة كورغانينسك، في إقليم كراسنودار".

علماء روس يكتشفون مقابر غامضة عمرها 5000 عام في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون مقابر غامضة عمرها 5000 عام في السودان
19 مارس, 13:51 GMT
وأشار ياتسينكو إلى أنه "توجد صورة مماثلة في ملحمة "نارت آلان-أوسيتيا"، التي كانت تُنسب سابقًا إلى باتراز، "إله الحرب"، كما عثر في المزارات السارماتية في وديان جبال الأورال الجنوبية،على أسلحة "سيوف"، كانت تُصلى إليها أحيانًا، وتُقدم أحيانًا كهدايا. وهذا يُشير أيضًا إلى تفانيهم لإله الحرب".
وبيّن ياتسينكو، أن المزارات عادة ماتكون بارزة جدًا في المنطقة حيث توجد على قمم التلال، عند منعطف نهر. لها سور مقدس يُفترض أنه يفصل بين العالم الإلهي أوعالم الموتى، وإن كانت مقبرة. كما يوجد سور ترابي، وخندق، وهيكل داخلي "مذبح"، وعادةً ما يكون كومة من الحجارة أو حجرًا ضخمًا واحدًا توضع عليه قرابين متنوعة.
بالإضافة إلى أن الأضرحة كانت مستديرة، وأحيانًا كانت ضخمة جدًا، حيث يصل قطرها إلى 300 متر، مشيرا إلى أنه بحسب العلماء، فإن بعض المزارات كانت تحتوي على حفرة مركزية لطقوس النار، حيث كان يتم إشعال نار قوية بشكل متكرر، وفي منطقة السهوب لم يكن من السهل دائمًا العثور على الكثير من الحطب.
رسم الإله حورس في المنطقة، حيث أجرى علماء الآثار السوفييت أبحاثهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2021
مجتمع
60 عاما... والبعثة الروسية تمد أطواق النجاة لـ"كنوز النوبة"
8 مارس 2021, 11:05 GMT
وأوضح ياتسينكو، أن "القبائل اعتبرت النار عنصرًا مقدسًا يُولّد أشياء كثيرة ويدمر كل ما هو ضار وغير ضروري. علاوة على ذلك، كانت النار تُمنح من السماء، وتُعتبر جزءًا من الشمس وغيرها من الأمور المقدسة. وقد وُجد تقليد مماثل لإشعال النيران المقدسة بين الشعوب القديمة الناطقة باللغة الفارسية، ولا يزال محفوظًا حتى يومنا هذا بين "البارسيين"، عبدة النار الذين فروا من إيران إلى الهند. لذا، فإن هذه الطقوس معروفة جيدًا لدينا".
وكانت القبائل في أغلب الأحيان تضحي للآلهة بأجزاء من جثث الحيوانات الخيول والأغنام بالإضافة إلى أطباق مصنوعة من الطين والبرونز والخشب، وأحزمة الخيول والأسلحة. وتُعثر أحيانًا في المزارات على جماجم آثار قرابين بشرية.

وتابع ياتسينكو: "تعتقد القبائل أن قوة حياة الإنسان تكمن في رأسه، لذا كان لديهم دائمًا موقف خاص تجاه الجماجم. على سبيل المثال، إذا نهبوا قبر شخص معاصر بعد الجنازة بفترة وجيزة، كانوا غالبًا ما يحاولون فصل الجمجمة عن العظام الأخرى حتى لا ينتقم المتوفى بعد الموت. يمكن أن تكون الجمجمة تضحية منفصلة، حيث يصنعون منها أكوابًا ويشربون منها للحصول على قوة إضافية".

الموسم الثالث من الأعمال الأثرية للبعثة الروسية بموقع دراهيب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2020
مجتمع
بحثا عن الآثار... نتائج عظيمة لبعثة العلماء الروس في السودان.. فيديو وصور
27 مارس 2020, 16:36 GMT
وأشار ياتسينكو إلى أن علماء الآثار يعثرون أحيانا في المزارات على أجزاء مُتضررة عمدًا من أدوات التضحية، على ما يبدو لدخولها عالم الأرواح والموتى، ففي أحد تلال الدفن، كُسرت أطباق ومرآة ونُثرت، وفي تل آخر، كُسرت أرجل جميع الجرار مسبقًا.
وستواصل الملاذات المماثلة المنتشرة في المنطقة الممتدة من جبال "الأورال" الجنوبية وهضبة "أوستيورت" إلى الضفة اليمنى لنهر "دنيبر" توفير مواد مثيرة للاهتمام للبحث الأثري في المستقبل.
