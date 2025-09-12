https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يكتشفون-سر-الطقوس-النارية-لدى-السكيثيين-والسارماتيين-1104790291.html

علماء روس يكتشفون سر الطقوس النارية لدى السكيثيين والسارماتيين

سبوتنيك عربي

درس باحثون من الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، مزارات قديمة لقبائل السكيثيين والسارماتيين، وطقوس النار والقرابين المرتبطة بها. ووفقًا لبياناتهم، كانت... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

آثار

العثور على آثار إنسان

أخبار العالم الآن

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104790429_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_456914be3add7cdd4233b2dbcc03c9d6.jpg

لأول مرة، قام علماء من الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية بتحليل وتلخيص المعلومات المتعلقة بمزارات السهوب للسكيثيين والسارماتيين، التي أنشئت من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي.وأضاف ياتسينكو: "كقاعدة عامة، يدرس علماء الآثار تلال الدفن، أي قبور "السكيثيين" و"السارماتيين"، ولكن ليس مواقعهم ومزاراتهم. لكن القبور لا تقدم سوى معلومات محدودة عن حياة الناس. وللأسف، يصعب العثور على المزارات، فمعظمها يقع على بعد متر أو اثنين أو ثلاثة من تلال الدفن في مقبرة، وغالبًا ما يُخلط بينها وبين تلال الدفن العادية المنهوبة".وأوضح: "أظهرت الدراسة أن مزارات السهوب، كانت تزورها مجموعات صغيرة من الناس، ربما كانت مجتمعات قريبة أو متجاورة من السكيثيين والسارماتيين. وفي معظم الحالات، كانت هذه المزارات مخصصة لعبادة الأسلاف المتوفين".وأشار ياتسينكو إلى أنه "توجد صورة مماثلة في ملحمة "نارت آلان-أوسيتيا"، التي كانت تُنسب سابقًا إلى باتراز، "إله الحرب"، كما عثر في المزارات السارماتية في وديان جبال الأورال الجنوبية،على أسلحة "سيوف"، كانت تُصلى إليها أحيانًا، وتُقدم أحيانًا كهدايا. وهذا يُشير أيضًا إلى تفانيهم لإله الحرب".وبيّن ياتسينكو، أن المزارات عادة ماتكون بارزة جدًا في المنطقة حيث توجد على قمم التلال، عند منعطف نهر. لها سور مقدس يُفترض أنه يفصل بين العالم الإلهي أوعالم الموتى، وإن كانت مقبرة. كما يوجد سور ترابي، وخندق، وهيكل داخلي "مذبح"، وعادةً ما يكون كومة من الحجارة أو حجرًا ضخمًا واحدًا توضع عليه قرابين متنوعة.وأوضح ياتسينكو، أن "القبائل اعتبرت النار عنصرًا مقدسًا يُولّد أشياء كثيرة ويدمر كل ما هو ضار وغير ضروري. علاوة على ذلك، كانت النار تُمنح من السماء، وتُعتبر جزءًا من الشمس وغيرها من الأمور المقدسة. وقد وُجد تقليد مماثل لإشعال النيران المقدسة بين الشعوب القديمة الناطقة باللغة الفارسية، ولا يزال محفوظًا حتى يومنا هذا بين "البارسيين"، عبدة النار الذين فروا من إيران إلى الهند. لذا، فإن هذه الطقوس معروفة جيدًا لدينا".وكانت القبائل في أغلب الأحيان تضحي للآلهة بأجزاء من جثث الحيوانات الخيول والأغنام بالإضافة إلى أطباق مصنوعة من الطين والبرونز والخشب، وأحزمة الخيول والأسلحة. وتُعثر أحيانًا في المزارات على جماجم آثار قرابين بشرية.وأشار ياتسينكو إلى أن علماء الآثار يعثرون أحيانا في المزارات على أجزاء مُتضررة عمدًا من أدوات التضحية، على ما يبدو لدخولها عالم الأرواح والموتى، ففي أحد تلال الدفن، كُسرت أطباق ومرآة ونُثرت، وفي تل آخر، كُسرت أرجل جميع الجرار مسبقًا.وستواصل الملاذات المماثلة المنتشرة في المنطقة الممتدة من جبال "الأورال" الجنوبية وهضبة "أوستيورت" إلى الضفة اليمنى لنهر "دنيبر" توفير مواد مثيرة للاهتمام للبحث الأثري في المستقبل.

