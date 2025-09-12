https://sarabic.ae/20250912/غارة-إسرائيلية-على-عيتا-الجبل-بجنوب-لبنان-1104769693.html
غارة إسرائيلية على عيتا الجبل في جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على عيتا الجبل في جنوب لبنان
شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو تفاصيل عن سبب الهجوم. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T06:36+0000
2025-09-12T06:36+0000
2025-09-12T06:46+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
ذكرت ذلك وسائل إعلام لبنانية، أشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الهجوم دون ورود مزيد من التفاصيل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر". وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
غارة إسرائيلية على عيتا الجبل في جنوب لبنان
06:36 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 06:46 GMT 12.09.2025)
شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو تفاصيل عن سبب الهجوم.
ذكرت ذلك وسائل إعلام
لبنانية، أشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الهجوم دون ورود مزيد من التفاصيل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".