مسؤول في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" لـ"سبوتنيك": "معاليه أدوميم" هي لب مشروع "إي 1" الاستيطاني
مسؤول في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" لـ"سبوتنيك": "معاليه أدوميم" هي لب مشروع "إي 1" الاستيطاني
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى الموقع الاستراتيجي للمستوطنة شرق محافظة القدس، وإطلالتها على الأغوار الشرقية للمحافظة، معتبرا أن "الاحتلال يسعى إلى "تسمينها" بالمصادقة على ما يقارب 3300 وحدة سكنية، وهو عدد قابل للزيادة في أي لحظة".وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو حول أن الحدود الشرقية لإسرائيل هي غور الأردن وليست مستوطنة "معاليه أدوميم"، اعتبر بريجية أن "الغرض من هذه التحركات هو السيطرة على الأغوار المحاذية للبحر الميت، ونسف أي أمل في قيام دولة فلسطينية".ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على اتفاقية لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة القريبة من القدس ضمن مشروع "إي 1".ووقّع نتنياهو على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.
مسؤول في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" لـ"سبوتنيك": "معاليه أدوميم" هي لب مشروع "إي 1" الاستيطاني

19:29 GMT 12.09.2025
حصري
أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، الدكتور حسن بريجية، اليوم الجمعة، أن "توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهون، على اتفاق توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" يأتي ضمن المخطط الاستيطاني، إذ تعتبر المستوطنة لب مشروع "إي 1" الاستيطاني".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى الموقع الاستراتيجي للمستوطنة شرق محافظة القدس، وإطلالتها على الأغوار الشرقية للمحافظة، معتبرا أن "الاحتلال يسعى إلى "تسمينها" بالمصادقة على ما يقارب 3300 وحدة سكنية، وهو عدد قابل للزيادة في أي لحظة".
وأضاف أن "هناك مساعي لربط "معاليه أدوميم" بمستوطنة "ميشور أدوميم" بهدف إنشاء حزام استيطاني عازل يفصل الشمال عن الجنوب، ويعزل محافظة القدس عن امتدادها، ضارباً المثل بمنطقة الخان الأحمر".
وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو حول أن الحدود الشرقية لإسرائيل هي غور الأردن وليست مستوطنة "معاليه أدوميم"، اعتبر بريجية أن "الغرض من هذه التحركات هو السيطرة على الأغوار المحاذية للبحر الميت، ونسف أي أمل في قيام دولة فلسطينية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
"لن تقوم دولة فلسطينية"... نتنياهو يوقع خطة "إي1" لتوسيع المستوطنات وتقسيم الضفة
أمس, 17:50 GMT
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على اتفاقية لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة القريبة من القدس ضمن مشروع "إي 1".
ووقّع نتنياهو على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.
الخطة المعروفة بـ"إي 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم".
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن استعدادات إسرائيل لبدء تنفيذ مشروع "إي 1" في الضفة
28 أغسطس, 19:25 GMT
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.
وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.
