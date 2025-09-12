https://sarabic.ae/20250912/مسؤول-في-هيئة-مقاومة-الجدار-والاستيطان-لـسبوتنيك-معاليه-أدوميم-هي-لب-مشروع-إي-1-الاستيطاني-1104797221.html

مسؤول في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" لـ"سبوتنيك": "معاليه أدوميم" هي لب مشروع "إي 1" الاستيطاني

أكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، الدكتور حسن بريجية، اليوم الجمعة، أن "توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهون، على... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى الموقع الاستراتيجي للمستوطنة شرق محافظة القدس، وإطلالتها على الأغوار الشرقية للمحافظة، معتبرا أن "الاحتلال يسعى إلى "تسمينها" بالمصادقة على ما يقارب 3300 وحدة سكنية، وهو عدد قابل للزيادة في أي لحظة".وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو حول أن الحدود الشرقية لإسرائيل هي غور الأردن وليست مستوطنة "معاليه أدوميم"، اعتبر بريجية أن "الغرض من هذه التحركات هو السيطرة على الأغوار المحاذية للبحر الميت، ونسف أي أمل في قيام دولة فلسطينية".ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على اتفاقية لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة القريبة من القدس ضمن مشروع "إي 1".ووقّع نتنياهو على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.

