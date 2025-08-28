https://sarabic.ae/20250828/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-استعدادات-إسرائيل-لبدء-تنفيذ-مشروع-إي-1-في-الضفة-1104247823.html

مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن استعدادات إسرائيل لبدء تنفيذ مشروع "إي 1" في الضفة

صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بأن مشروع"إي 1" الإسرائيلي الاستيطاني حصل على مصادقة الدولة قبل أسبوع

وأضاف داوود لـ "سبوتنيك"، أن "المخططات الخاصة بالمشروع دخلت مرحلة الإيداع منذ سنوات، وحصلت الأسبوع الماضي على المصادقة، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة، يصدر ما يسمى بإذن أو إعلان الموافقة على المخطط، يليه طرح عطاءات للمخططات، ثم تتقدم الشركات بعطاءات في مناقصة تُرسى على شركة معينة لتبدأ التنفيذ الفعلي".وأكد داوود أن الموضوع لا يبدأ بشكل فوري، بل يمر بمجموعة من الخطوات البيروقراطية والعملية قبل القول ببدء التنفيذ الفعلي لمشروع "إي 1" على أرض الواقع.وأكد داوود أن "دولة الاحتلال مستمرة في تنفيذ كافة الإجراءات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، من اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤر استيطانية". ولفت إلى أنه تم بالأمس القريب إنشاء بؤرتين استيطانيتين: واحدة في جنوب محافظة الخليل، وتحديداً على أراضي قرية أم الخير، وبؤرة أخرى على أراضي حوارة في محافظة نابلس.واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه لم يتغير شيء على الوتيرة الاستيطانية الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية، بل "زادت الوتيرة في ذات التصنيفات المرتبطة بالإجراءات على المواطنين".ووافقت إسرائيل، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية.وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. واستدعت بريطانيا، الخميس الماضي، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".

