مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن استعدادات إسرائيل لبدء تنفيذ مشروع "إي 1" في الضفة
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن استعدادات إسرائيل لبدء تنفيذ مشروع "إي 1" في الضفة
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن استعدادات إسرائيل لبدء تنفيذ مشروع "إي 1" في الضفة

19:25 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بأن مشروع"إي 1" الإسرائيلي الاستيطاني حصل على مصادقة الدولة قبل أسبوع، لكن هذه المصادقة ليست الخطوة الأخيرة قبل البدء الفعلي في التنفيذ.
وأضاف داوود لـ "سبوتنيك"، أن "المخططات الخاصة بالمشروع دخلت مرحلة الإيداع منذ سنوات، وحصلت الأسبوع الماضي على المصادقة، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة، يصدر ما يسمى بإذن أو إعلان الموافقة على المخطط، يليه طرح عطاءات للمخططات، ثم تتقدم الشركات بعطاءات في مناقصة تُرسى على شركة معينة لتبدأ التنفيذ الفعلي".
وأكد داوود أن الموضوع لا يبدأ بشكل فوري، بل يمر بمجموعة من الخطوات البيروقراطية والعملية قبل القول ببدء التنفيذ الفعلي لمشروع "إي 1" على أرض الواقع.
وأكد داوود أن "دولة الاحتلال مستمرة في تنفيذ كافة الإجراءات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، من اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤر استيطانية". ولفت إلى أنه تم بالأمس القريب إنشاء بؤرتين استيطانيتين: واحدة في جنوب محافظة الخليل، وتحديداً على أراضي قرية أم الخير، وبؤرة أخرى على أراضي حوارة في محافظة نابلس.
وشدد داوود على أن هذا يدلل على "السباق المحموم في موضوع فرض الوقائع على الأرض وتوسعة المستوطنات والحواجز وتقييد حركة المواطنين".
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي 1" لا يكفي
23 أغسطس, 18:03 GMT
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه لم يتغير شيء على الوتيرة الاستيطانية الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية، بل "زادت الوتيرة في ذات التصنيفات المرتبطة بالإجراءات على المواطنين".
ووقعت 21 دولة، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".
ووافقت إسرائيل، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.
وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورا بأشد العبارات".
كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله
26 أغسطس, 12:03 GMT
وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. واستدعت بريطانيا، الخميس الماضي، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".
